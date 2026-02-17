Detaljan red vožnje i ruta „dvojke”

Bilans policijske akcije: 700 vozača isključeno zbog alkohola za 3 dana
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
16:00
17.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
Pred Novu godinu objavili smo red vožnje vozova koji saobraćaju kroz Pančevo i do Pančeva, te ćemo na molbu naših čitalaca objaviti i redove vožnje „Pantransporta” sa detaljnim redvom vožnje i rutama za svaku pojdeinačnu liniju. Pregled dajemo na osnovu Plana linija koje je Gradsko veće usvojilo za 2026, godinu.
(Pančevac)
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
16:00
17.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
15:01
17.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
14:00
17.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
13:00
17.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
12:00
17.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
12:50
15.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
12:22
15.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
11:30
15.02.2026
AUD
69.95 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
72.63 RSD
CHF
128.51 RSD
EUR
117.38 RSD
GBP
134.60 RSD
SEK
11.06 RSD
USD
98.93 RSD
12:00
17.02.2026