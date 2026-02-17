Detaljan red vožnje i ruta „dvojke”

Pred Novu godinu objavili smo red vožnje vozova koji saobraćaju kroz Pančevo i do Pančeva, te ćemo na molbu naših čitalaca objaviti i redove vožnje „Pantransporta” sa detaljnim redvom vožnje i rutama za svaku pojdeinačnu liniju. Pregled dajemo na osnovu Plana linija koje je Gradsko veće usvojilo za 2026, godinu.

(Pančevac)

Pantransport: Ponovo saobraćaj po zimskom redu vožnje