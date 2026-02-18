Sinod SPC razrešio mitropolita žičkog Justina upravljanja eparhijom

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve doneo je na sednici održanoj danas,18. februara, odluku kojom je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit žički G. Justin razrešen dužnosti upravljanja poverenom mu Eparhijom žičkom, do redovnog zasedanja Svetog Arhijerejskog Sabora 2026. godine, a istovremeno je pokrenut postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti.

Kako se navodi u saopštenju, odluka je doneta na osnovu 74. kanona svetih Apostola i člana 70 stav 1 tački 20 i 35 alineja b) Ustava Srpske Pravoslavne Crkve. Istom odlukom, za administratora Eparhije žičke, do predstojećeg zasedanja Svetog Arhijerejskog Sabora, imenovan je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški G. Arsenije.

U saopštenju se podseća da je u toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija Srpske Pravoslavne Crkve, koji je vršen na osnovu odluke Patrijaršijskog upravnog odbora od 24. oktobra 2023. godine, najpre Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Svetog Arhijerejskog Sinoda, prikupila materijalne dokaze.

Na osnovu tih dokaza, utvrđeno je da je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit žički G. Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu Eparhijom žičkom.

Prema navodima Sinoda, u prethodnom periodu je utvrđeno da je Mitropolit žički G. Justin neovlašćeno osnovao tri privredna društva – „Trifora doo“, „JEŽ doo“ i „Vinarija manastira Studenice doo“, prikrivao njihovo poslovanje i upisao se kao stvarni vlasnik ta tri privredna društva.

Dalje se navodi da je izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti – stanova, poslovnih prostora i drugih objekata – u Kraljevu i Čačku, kao i da je neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao sa pravnim i fizičkim licima štetne ugovore višemilionske vrednosti.

U saopštenju se ističe i da je neovlašćeno vršio pozajmice u višemilionskim iznosima raznim privrednim društvima u Srbiji, kao i da je izvršio finansijske zloupotrebe koje se ocenjuju kao nebivale u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, a koje, kako se navodi, za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima.

Sveti Arhijerejski Sinod u saopštenju sa žaljenjem konstatuje da je Mitropolit žički G. Justin u proteklom periodu, sa ciljem izbegavanja crkvene i kanonske odgovornosti, sa svojim saradnicima uporno obmanjivao javnost tvrdeći da je „politički progonjen“ zbog aktuelne društvene i političke situacije u Srbiji.

Takav narativ Sinod odlučno demantuje, naglašavajući da se u ovom, kao i u drugim sličnim slučajevima utvrđivanja kanonske odgovornosti arhijereja Srpske Pravoslavne Crkve, isključivo radi o unutrašnjim kanonskim i crkvenim pitanjima, za koja su nadležni jedino Sveti Arhijerejski Sinod i Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve.