Naši iz sveta: Luka, Alisa i Matej u Pančevu

Tri mlada umetnika: jedan glumac, jedna glumica i jedan pijanista, sa karijerama i na međunarodnoj sceni, stižu sa svojim ostvarenjima u svoj rodni grad

U roku od nedelju dana imaćemo priliku da vidimo i čujemo šta to rade neki od najuspešnijih umetnika rodom iz Pančeva, koji su se trbuhom za širim prostorima otisnuli van našeg grada. Rče je o glumcu Luki Jovanoviću Dživdžanovskom, njegovom rođenom bratu Mateju Jovanoviću, pijanisti, i glumici Alisi Lacko.

Najpre ćemo sutra, u petak, 20. februara u podne u Kulturnom centru gledati predstavu „Srpske bajke” Dečjeg kulturnog centra Beograda, za koju je kao autor teksta i reditelj u najvećem delu odgovoran Luka Jovanović Dživdžanovski.

Kako nam reče, cilj mu je bio da na maštovit način i putem moderne glumačke igre prikaže srpsku tradicionalnu kulturnu baštinu kroz priče naših predaka u atmosferi srednjovekovnog dvora. Pored nauka o rečima i poukama iz prošlosti, dobro ćemo se i nasmejati uz avanture junaka koje tumače Nikolija Tričković, Jana Doder, Luka Labović, Nikola Marković.

Dva dana kasnije, u nedelju, 22. februara, na sceni Kulturnog centra zaigraće Alisa Lacko sa svojim kolegom Tiborom Kakonjijem iz Srpskog pozorišta u Mađarskoj u predstavi „Duh je naša domovina” (Szellem: hazánk). Komad govori o životu i delu Danila Kiša, ističući njegovu odanost istini, kako u pisanju, tako i u delanju, uz jasnu svest o lirskoj moći s jedne i političke nemoći književnosti s druge strane. Oponašajući njegovo delo, u predstavi je i njegova životna i književna priča ispričana u neodvojivoj isprepletenosti dokumenta i sna. Njegovo ratno detinjstvo, trnovit put ka književnom uspehu i preuranjena smrt predstavljeni su rečima i situacijama preuzetim iz njegovih književnih dela, intervjua i pisama. A pošto je život proveo u Srbiji (tadašnjoj Jugoslaviji), Mađarskoj i Francuskoj, te je u sebi objedinjavao nekoliko jezika i nekoliko kultura; kao čovek Evrope i sveta, i predstava se odigrava na dva jezika – srpskom i mađarskom.

U sredu, 25. februara, Kulturni centar će nam prirediti i muzički spektakl s dvojicom vrhunskih pijanista Metjuom Majerom (SAD) i Matejom Jovanovićem. Koncert pod nazivom „Matthew Mayer & Matej Jovanović – Europe Tour 2026” spaja rusku klasiku, filmsku muziku, originalne kompozicije, kao i pop-rok hitove u jedinstveno koncertno iskustvo.

Matej Jovanović je pijanista snažnog umetničkog identiteta, koji je u toku školovanja u Parizu i Beču stekao virtouznu tehniku klasične muzike, koju tokom poslednjih godina uspešno spaja sa inspiracijama iz popularnih filmskih sekvenci i već lengendarnim rifovima iz pop-roka. Kao osnivač platforme „Piano Worldwide” okuplja globalnu zajednicu od preko 750.000 ljubitelja klavira. Metju Majer (Matthew Mayer) iz SAD, međunarodno priznati solo pijanista s više od 20 albuma s preko pola milijarde preslušavanja, obećao je nezaboravno veče u Pančevu. Ulaz je slobodan, pa verujemo da ćete morati da na vreme zauzmete mesto.

(Pančevac / N. S.)

