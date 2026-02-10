KULTURNI CENTAR: Veče Danila Kiša“ 22. februara

Kulturni centar Pančeva organizuje 22. februara specijalan program „Veče Danila Kiša“ posvećen obeležavanju rođendana jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih književnika.

Od 18.30 sati u Foajeu održaće se Književni kafe – „Razgovor o Danilu Kišu“, a veče se nastavlja predstavom „Duh je naša domovina”, inspirisanom Kišovim delom i idejama, koja počinje u 19.30 sati.

U okviru Književnog kafea „Razagovor o Danilu Kišu“, kroz razgovor i analizu biće osvetljeni ključni motivi njegove proze, odnos prema istoriji, pamćenju i književnoj istini, kao i specifičnosti njegove poetike i esejistike. Posebna pažnja biće posvećena Kišovoj biografiji – od detinjstva obeleženog ratom i gubitkom, preko formativnih godina i prevodilačkog rada, do međunarodnog priznanja – kao i njegovim najvažnijim knjigama, od „Bašte, pepela” i „Peščanika” do „Grobnice za Borisa Davidoviča”. Razgovor će se baviti i Kišovim polemikama i etičkim stavom prema književnosti i stvarnosti. U programu učestvuju Aleksandra Batinić i Stefan Basarić, a razgovor moderira Jasmina Topić.

Od 19.30 sati, na Maloj sceni, na programu je predstava “Duh je naša Domovina” Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Režiju potpisuje Marija Barna Lipkovski a u predstavi igraju Alisa Lacko i Tibor Kákonyi.

Predstava „Duh je naša domovina” (Szellem: hazánk) bavi se životom i delom pisca Danila Kiša. Njegovo ratno detinjstvo, trnovit put ka književnom uspehu i preuranjena smrt predstavljeni su rečima i situacijama preuzetim iz njegovih književnih dela, intervjua i pisama. Jer, kako je rekao i Kiš, pisac i nema druge sudbine osim one koja je u njegovim knjigama. Danilo Kiš je živeo u Srbiji (tadašnjoj Jugoslaviji), Mađarskoj i Francuskoj, te je u sebi objedinjavao nekoliko jezika, nekoliko kultura. On je istovremeno dete naših večito ratom devastiranih podneblja, kao i čovek Evrope i sveta. Njegova je priča u predstavi, stoga, ispričana na dva jezika – srpskom i mađarskom. Ovo je predstava o Kišu kao o čoveku koji oseća podjednaku odgovornost prema pisanju istine i življenju istine, Kišu kao umetniku koji je s jedne strane svestan lirske moći, a s druge strane političke nemoći književnosti. Njegova životna i književna priča ispričana u neodvojivoj isprepletanosti dokumenata i sna, po uzoru na pisano delo Danila Kiša.

Danilo Kiš bio je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih književnika 20. veka, rođen 22. februara 1935. u Subotici, a preminuo 15. oktobra 1989. u Parizu. Njegovo delo obeleženo je temama identiteta, sećanja, istorije i sudbine pojedinca u vrtlozima totalitarnih sistema, uz prepoznatljiv spoj dokumentarnog i poetskog izraza. Među njegovim najvažnijim knjigama izdvajaju se „Bašta, pepeo”, „Rani jadi”, „Peščanik”, „Grobnica za Borisa Davidoviča” i „Enciklopedija mrtvih”, dela koja su mu donela međunarodni ugled i trajno mesto u evropskoj književnosti.

