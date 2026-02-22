Elektronska naplata putarine postaje obavezna od aprila

Od aprila na putevima u Srbiji stupa na snagu važna novina za sektor transporta – svi kamioni teži od 3,5 tone moraće da imaju ugrađen TAG uređaj za elektronsku naplatu putarine.

Obavezna upotreba TAG uređaja znači da klasično plaćanje putarine gotovinom ili karticom na rampama za teretna vozila odlazi u prošlost. Sistem elektronske naplate već godinama postoji u Srbiji, ali je do sada bio izbor, ne obaveza. Od 1. aprila, za kamione postaje jedini način prolaska kroz naplatne zone.

TAG uređaj se postavlja na vetrobransko staklo vozila i omogućava automatsko očitavanje pri prolasku kroz naplatnu stanicu ili ispod portala. Iznos putarine se obračunava i naplaćuje bez zaustavljanja vozila, čime se štedi vreme i smanjuju gužve.

Zašto se uvodi obaveza?

Prema najavama nadležnih i podacima Puteva Srbije, cilj ove mere je višestruk. Prvenstveno, želi se ubrzati protok saobraćaja, naročito na najopterećenijim deonicama autoputeva. Teretna vozila često stvaraju zastoje na naplatnim rampama, posebno u tranzitnim periodima, a automatizacija naplate trebalo bi da smanji čekanja.

Drugi važan razlog je bezbednost. Svako zaustavljanje i ponovno uključivanje teških kamiona u saobraćaj nosi određeni rizik. Sistem bez zaustavljanja doprinosi stabilnijem i predvidljivijem kretanju vozila. Treći element je modernizacija naplate. Srbija postepeno prelazi na takozvani “free flow” model, koji podrazumeva naplatu putarine bez fizičkih rampi.

U prvoj fazi, sistem će biti primenjen na obilaznici oko Beograda, gde svakodnevno prolazi veliki broj teretnih vozila, a kasnije se očekuje širenje i na druge saobraćajnice.

Šta je “Free flow” model?

“Free flow” model (slobodan protok) je sistem naplate putarine bez klasičnih naplatnih rampi i bez zaustavljanja vozila. Umesto kućica i barijera, iznad puta se postavljaju portali sa kamerama i senzorima koji: očitavaju TAG uređaj u vozilu, prepoznaju registarsku tablicu (ako vozilo nema TAG), automatski obračunavaju i naplaćuju putarinu. Vozila prolaze normalnom brzinom, bez usporavanja i čekanja.

Šta to znači za prevoznike?

Za transportne kompanije nova pravila donose obavezu prilagođavanja. Svi kamioni moraće da budu registrovani u sistemu elektronske naplate i opremljeni odgovarajućim uređajem. Iako ovo podrazumeva određene administrativne i tehničke korake, dugoročno bi moglo doneti uštede kroz brži protok robe i manje zadržavanja na putevima. Privrednici ističu da je važno da prelazni period bude dovoljno dug kako bi svi prevoznici, posebno manji, mogli da se prilagode bez dodatnog finansijskog opterećenja.

Korak ka digitalizaciji saobraćaja

Uvođenje obaveznog TAG-a za kamione predstavlja deo šire strategije digitalizacije saobraćajne infrastrukture. Elektronski sistemi omogućavaju precizniju evidenciju, efikasniju naplatu i bolje planiranje održavanja puteva. Kako su teretna vozila najčešći korisnici autoputeva na dužim relacijama, njihovo uključivanje u obavezni sistem predstavlja logičan prvi korak.

Od aprila, dakle, za kamione više neće biti izbora -elektronska naplata postaje standard. Ukoliko se sistem pokaže efikasnim, to bi moglo otvoriti vrata daljem unapređenju i potpunom prelasku na naplatu bez rampi, čime bi putovanja kroz Srbiju postala brža i jednostavnija za sve učesnike u saobraćaju. Inače, iako obavezan TAG uređaj za kamione počinje da se primenjuje 1. aprila 2026. godine, prethodno je ta obaveza bila predviđena da važi od 1. januara, ali je primena odložena do aprila kako bi prevoznici i korisnici imali prelazni period i tehničku podršku pre nego što postane obavezna.

(Objektiv)