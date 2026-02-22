Opovo: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće

Ministarstvo za brigu o selu je dana 19. februara raspisalo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2026. godinu.

Najbitnija novina po ovom konkursu je da Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje veća bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara. Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa, smatra se kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli, kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima. Kao i do sada subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom su punoletni državljani Republike Srbije, koji nemaju navršenih 45 godina života i pripadaju sledećim kategorijama: pojedinac, samohrani roditelj, bračni par i vanbračni partneri koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Rok za podnošenje prijave teče od narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa do utrošenih budzetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. novembra 2026. godine.

(Pančevac)