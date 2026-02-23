Horoskop za 23. februar za sve znake zodijaka
09:01
23.02.2026
Ovan
Posao: Neko može zatražiti da preuzmete dodatnu obavezu ili pomognete oko posla koji kasni. Dan je povoljan da završite nešto što ste ranije odlagali.
Ljubav: Ako ste u vezi, razgovor o zajedničkim planovima može vam doneti olakšanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili praktične obaveze.
Zdravlje: Dobar energetski nivo, ali pravite pauze.
Bik
Posao: Fokus je na novcu, računima ili pak nekom dogovoru oko isplate. Moguće je donošenje odluke o troškovima.
Ljubav: Partner može želeti više sigurnosti i konkretnih odgovora. Slobodni mogu upoznati osobu na mestu koje često posećuju.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Blizanci
Posao: Bićete u centru komunikacije – pozivi, poruke i dogovori. Neka informacija može promeniti tok dana.
Ljubav: Razgovorom sa partnerom možete rešiti neku sitnu nesuglasicu. Slobodni mogu započeti flert kroz dopisivanje preko mreža.
Zdravlje: Mentalni umor.
Rak
Posao: Moguće je rešavanje obaveza vezanih za dom ili porodični posao. Nešto se privodi kraju.
Ljubav: Partner želi više bliskosti i razumevanja. Slobodni mogu upoznati osobu preko poznanika.
Zdravlje: Prijaće vam mir i odmor.
Lav
Posao: Moguća je nova poslovna ponuda ili ideja koja vas motiviše. Neko primećuje vaš trud i zalaganje.
Ljubav: Partner očekuje vašu inicijativu. Slobodni mogu upoznati osobu na izlasku ili nekom okupljanju.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Devica
Posao: Dan je dobar za organizaciju i završavanje sitnih zadataka. Neko od kolega može vam zatražiti pomoć.
Ljubav: Razgovor o svakodnevnim obavezama poboljšaće odnos. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao, pa nije loše spojiti poslovno i emotivno.
Zdravlje: Osetljiv stomak.
Vaga
Posao: Moguće je sklapanje novog dogovora ili razgovor sa klijentom. Važno je da budete jasni u svojim stavovima.
Ljubav: Partner želi iskren razgovor o nečemu što ga muči. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja.
Zdravlje: Prijaće vam kretanje.
Škorpija
Posao: Bavite se zajedničkim novcem ili papirologijom. Neka odluka vezana za posao može da ima dugoročan efekat.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili započeti dopisivanje preko poruka.
Zdravlje: Osim osećaja umora, nema značajnijih upozorenja.
Strelac
Posao: Fokus je na saradnji i dogovorima. Moguće je planiranje novog projekta.
Ljubav: Partner želi više zajedničkog vremena, ne ignorišite ga. Slobodni mogu upoznati osobu kroz društvo.
Zdravlje: Stabilno.
Jarac
Posao: Obaveze se mogu gomilati, ali uspećete da zadržite kontrolu. Prioriteti su ključni.
Ljubav: Partner očekuje konkretnu podršku. Slobodni mogu upoznati osobu kroz poslovne aktivnosti.
Zdravlje: Moguća ukočenost leđa ili vrata.
Vodolija
Posao: Moguće je da dobijete novu ideju ili drugačiji pristup poslu. Nešto se pokrećeu smeru kojim želite.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu preko interneta.
Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.
Ribe
Posao: Mirniji tempo je pred vama, ali i stabilan učinak. Neko vam može pomoći oko neke zahtevne obaveze.
Ljubav: Partner želi nežnost i pažnju. Slobodni mogu upoznati osobu u prijateljsko-drugarskom okruženju.
Zdravlje: Dobro.
(astroputnik)