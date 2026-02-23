Horoskop za 23. februar za sve znake zodijaka

Ovan

Posao: Neko može zatražiti da preuzmete dodatnu obavezu ili pomognete oko posla koji kasni. Dan je povoljan da završite nešto što ste ranije odlagali.

Ljubav: Ako ste u vezi, razgovor o zajedničkim planovima može vam doneti olakšanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili praktične obaveze.

Zdravlje: Dobar energetski nivo, ali pravite pauze.

Bik

Posao: Fokus je na novcu, računima ili pak nekom dogovoru oko isplate. Moguće je donošenje odluke o troškovima.

Ljubav: Partner može želeti više sigurnosti i konkretnih odgovora. Slobodni mogu upoznati osobu na mestu koje često posećuju.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Bićete u centru komunikacije – pozivi, poruke i dogovori. Neka informacija može promeniti tok dana.

Ljubav: Razgovorom sa partnerom možete rešiti neku sitnu nesuglasicu. Slobodni mogu započeti flert kroz dopisivanje preko mreža.

Zdravlje: Mentalni umor.

Rak

Posao: Moguće je rešavanje obaveza vezanih za dom ili porodični posao. Nešto se privodi kraju.

Ljubav: Partner želi više bliskosti i razumevanja. Slobodni mogu upoznati osobu preko poznanika.

Zdravlje: Prijaće vam mir i odmor.

Lav

Posao: Moguća je nova poslovna ponuda ili ideja koja vas motiviše. Neko primećuje vaš trud i zalaganje.

Ljubav: Partner očekuje vašu inicijativu. Slobodni mogu upoznati osobu na izlasku ili nekom okupljanju.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Dan je dobar za organizaciju i završavanje sitnih zadataka. Neko od kolega može vam zatražiti pomoć.

Ljubav: Razgovor o svakodnevnim obavezama poboljšaće odnos. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao, pa nije loše spojiti poslovno i emotivno.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Vaga

Posao: Moguće je sklapanje novog dogovora ili razgovor sa klijentom. Važno je da budete jasni u svojim stavovima.

Ljubav: Partner želi iskren razgovor o nečemu što ga muči. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja.

Zdravlje: Prijaće vam kretanje.

Škorpija

Posao: Bavite se zajedničkim novcem ili papirologijom. Neka odluka vezana za posao može da ima dugoročan efekat.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili započeti dopisivanje preko poruka.

Zdravlje: Osim osećaja umora, nema značajnijih upozorenja.

Strelac

Posao: Fokus je na saradnji i dogovorima. Moguće je planiranje novog projekta.

Ljubav: Partner želi više zajedničkog vremena, ne ignorišite ga. Slobodni mogu upoznati osobu kroz društvo.

Zdravlje: Stabilno.

Jarac

Posao: Obaveze se mogu gomilati, ali uspećete da zadržite kontrolu. Prioriteti su ključni.

Ljubav: Partner očekuje konkretnu podršku. Slobodni mogu upoznati osobu kroz poslovne aktivnosti.

Zdravlje: Moguća ukočenost leđa ili vrata.

Vodolija

Posao: Moguće je da dobijete novu ideju ili drugačiji pristup poslu. Nešto se pokrećeu smeru kojim želite.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu preko interneta.

Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.

Ribe

Posao: Mirniji tempo je pred vama, ali i stabilan učinak. Neko vam može pomoći oko neke zahtevne obaveze.

Ljubav: Partner želi nežnost i pažnju. Slobodni mogu upoznati osobu u prijateljsko-drugarskom okruženju.

Zdravlje: Dobro.

