Peta pripremna utakmica: FK Spartak Debeljača – FK Voja Gačić 1:1

Fudbaleri domaćeg Spartaka, član Južnobanatske primere, i ekipa Voja Gačić odigrali su odličnu utakmicu na odlično pripremljenom terenu i lepom vremenu za vikend u Debeljači.

Kako navode, u pravoj takmičarskoj utakmici ekipa Voja Gačić prikazala je izuzetnu borbenost, fantastican pristup i odlično trčanje za ovaj period priprema.

„Domaća ekipa nije uspela da nam pripreti sve do 32 minuta kada Despotović šutira preko prećke . Pre toga u 15 i 22 miniti Bundra i Dejanović ne koriste lepe prilike da bi u 26 min Đurković promašio jedanaesterac. U drugoom poluvremenu kontrolisali smo igru dobro trčali i čekali svoju sansu. U 87minutu pukla je kontra i Dejanović pelepim prodorom dovodi naš tim u vodstvo 0:1. U poslednjem min nakon slobodnog udarca i gužve u šesnaestercu Koren udarcem glavom šalje loptu u mrežu za konačnih 1:1“, navode u FK Voja Gačić.

Dodaju da upravi i igračima FK Spartak žele puno sreće u nastavku prvenstva i da ostvare zacrtane ciljeve, a svojoj ekipi čestitaju na odličnoj igri .

Gol za FK Voja Gačić postigao je Dejanović.

Sastav Babin ,Petrov,Pacevski ,Janackovic ,Djukic ,Djurkovic,Dejanovic,Pomar ,Anastasijevic,Balovic ,Bundra ,Stoja,Cicka i Benka .

(Pančevac)