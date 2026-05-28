Srebro sija u Dolovu: Uspeh mladih rukometašica na SOŠOV-u
Rukometašice Osnovne škole „Aksentije Maksimović” iz Dolova osvojile su srebrnu medalju na 10. Sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine (SOŠOV) u Novom Sadu.
Dolovačke rukometašice do finala su stigle dominantno, ostvarivši sve tri pobede u grupnoj fazi takmičenja i time još jednom pokazale da se u Dolovu neguje kvalitetan školski sport.
U borbi za zlato pružile su snažan otpor, ali je nakon izvođenja sedmeraca sportska sreća ipak bila na strani protivnica, pa su učenice iz Dolova takmičenje završile kao vicešampionke Vojvodine.
Bez obzira na ishod finalnog susreta, ove mlade rukometašice zaslužile su sve pohvale za borbenost, timski duh i sjajnu promociju svoje škole i mesta, a isto važi i za njihovog nastavnika Vladimira Vemića, koji ih je predvodio do velikog uspeha.
