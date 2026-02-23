Karatisti iz Plandišta okitili se medaljama na Prvenstvu Banata i Vojvodine

Takmičari karate kluba „AGROBANAT“ Plandište ostavili su iza sebe vrlo uspešan vikend. Prvo su nastupili su na prvenstvu Vojvodine za seniore u Bačkoj Palanci, dok su u nedelju nastupili na prvenstvu zone Banat u Novom Bečeju.

Na prvenstvu Vojvodine za seniore i seniorke u Bačkoj Palanci nastupila je Tamara Majkić i u izuzetno jakoj konkurenciji uspela da ostvari odličan rezultat osvajanjem trećeg mesta i bronzane medalje, takođe uspela je da izbori plasman za predstojeće prvenstvo Srbije u ovoj kategoriji.

Na prvenstvu Banata za poletarce, pionire i nade, nastupilo je 16 takmičara i tri kata tima, postigli su izuzetan rezultat osvajanjem 23 medalje:

Zlatne medalje osvojili su: Majkić Una u kategoriji nada 2013 godište APS i B klasa, Rosić Nađa u kategoriji nada 2013 godište E klasa, Vorkapić Jovana u kategoriji nada 2014 godište B klasa, Mladenovski Branko u kategoriji nada 2014 godište APS i A klasa, Ćurčić Dušan u kategoriji nada 2014 godište B klasa, Halas Mihalj u kategoriji pionira 2015 godište B klasa, Balo Iva u kategoriji pionirki 2015 godište B klasa, Mikša Paula Petra u kategoriji poletarki 2017 godište APS klasa, Nikola Iva u kategoriji poletarki 2017 godište C klasa, Vorkapić Sofija u kategoriji poletarke 2018 godište C klasa, Nikola Mihajlo u kategoriji poletaraca 2019 godište D klasa, Borojević Luka u kategoriji poletaraca 2019 godište E klasa, kata tim nada u sastavu (Mladenovski Branko, Ćurčić Dušan, Majkić Una i Halas Mihalj), kata tim poletarki u sastavu (Mikša Paula Petra, Nikola Iva, Taševski Dina, Vorkapić Sofija), kata tim poletaraca u sastavu (Borojević Aleksandar, Nikola Mihajlo, Borojević Luka, Mak Adrijan).

Srebrne medalje osvojili su: Ćurčić Dušan u kategoriji nada 2014 godište APS, Mikša Lena u kategoriji pionirki 2016 godište C klasa, Tešvski Dina u kategoriji poletarke 2017 godište C klasa, Borojević Aleksandar u kategoriji poletaraca 2017 godište C klasa, Mak Adrijan u kategoriji poletaraca 2019 godište E klasa.

Bronzane medalje osvojili su: Halas Mihalj u kategoriji pionira 2015 godište APS klasa.

Po završetku seniorskog prvenstva Vojvodine, Tamaru Majkić Tamaru očekuje nastup na seniorskom prvenstvu Balkana koje se održava u Banjaluci, dok poletarci, pioniri i nade će u . imati školsko prvenstvo Vojvodine u Inđiji a potom iprvenstvo Vojvodine u Novom Sadu.

(Pančevac)