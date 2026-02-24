Ukusnije od najukusnijih slatkiša: Zdrav desert bez šećera, gotov za 10 minuta!
Recept za neverovatno ukusan i zdrav desert dolazi nam sa Jutjub kanala Schnell rezepte. Veoma jednostavan i lak recept, bez šećera, ukusan i zdrav. Svi će ga voleti!
Sastojci:
10 komada kraljevskih urmi
puter od kikirikija ili bilo koji drugi omiljeni fil
orasi po vašem izboru (bademi, lešnici itd.) – 10 komada
crna čokolada 100 grama
Priprema:
Isecite urme i uklonite košticu.
Napunite ih filom, pritisnite badem ili drugi orah u sredinu i dobro stisnite.
Otopite čokoladu, pa umočite urme u nju.
Stavite u frižider na 30-40 minuta.
( Schnelle Rezepte)