Ukusnije od najukusnijih slatkiša: Zdrav desert bez šećera, gotov za 10 minuta!

Recept za neverovatno ukusan i zdrav desert dolazi nam sa Jutjub kanala Schnell rezepte. Veoma jednostavan i lak recept, bez šećera, ukusan i zdrav. Svi će ga voleti!

Sastojci:

10 komada kraljevskih urmi

puter od kikirikija ili bilo koji drugi omiljeni fil

orasi po vašem izboru (bademi, lešnici itd.) – 10 komada

crna čokolada 100 grama

Priprema:

Isecite urme i uklonite košticu.

Napunite ih filom, pritisnite badem ili drugi orah u sredinu i dobro stisnite.

Otopite čokoladu, pa umočite urme u nju.

Stavite u frižider na 30-40 minuta.

( Schnelle Rezepte)