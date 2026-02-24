Ukusnije od najukusnijih slatkiša: Zdrav desert bez šećera, gotov za 10 minuta!

Magazin

18:00

24.02.2026

Foto: Pexels

Recept za neverovatno ukusan i zdrav desert dolazi nam sa Jutjub kanala Schnell rezepte. Veoma jednostavan i lak recept, bez šećera, ukusan i zdrav. Svi će ga voleti!

Sastojci:

10 komada kraljevskih urmi
puter od kikirikija ili bilo koji drugi omiljeni fil
orasi po vašem izboru (bademi, lešnici itd.) – 10 komada
crna čokolada 100 grama

Foto: Pexels

Priprema:

Isecite urme i uklonite košticu.

Napunite ih filom, pritisnite badem ili drugi orah u sredinu i dobro stisnite.

Otopite čokoladu, pa umočite urme u nju.

Stavite u frižider na 30-40 minuta.

( Schnelle Rezepte)

