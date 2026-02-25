Dom zdravlja Opovo nastavlja opremanje svojih službi

Dom zdravlja Opovo nastavlja sa opremanje svojih službi, kako bi lekari lakše postavljali dijagnozu, a pacijenti imali kvalitetniju uslugu. Za potrebe lekara koji rade u Službi hitne medicinske pomoći, a zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila lokalna samouprava, kupljen je aparat za analizu krvi, prenosi RTV Pančevo.

U Domu zdravlja Opovo svake godine se trude da nabave nove aparate kako bi zamenili već postojeće koji su dotrajali. Za Službu hitne medicinske pomoći, kako bi se pacijent pratio sve vreme, u predhodnom periodu nabaljeni su novi EKG aparati i defibrilatori. Sada je zahvaljujućima sredstvima koje je obezbdila opština Opovo kupljne aparat za analizu krvi, kaže dr Sofija Popović, direktorka ove zdravstvene ustanove.

Prema rečima doktorke Sofije Popović i ostale službe Doma zdravlja Opovo dobile su nove neophodne stvari.

Služba hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Opovo na raspolaganju je pacijentima svih 24 sata tokom čitave godine, kako bi meštani i ove južnobanatske opštine imali lekarsku pomoću u svakom momentu.