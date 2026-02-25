Južni Banat

Dom zdravlja Opovo nastavlja opremanje svojih službi

10:00

25.02.2026

Podeli vest:

Printscreen/RTVPančevo

Dom zdravlja Opovo nastavlja sa opremanje svojih službi, kako bi lekari lakše postavljali dijagnozu, a pacijenti imali kvalitetniju uslugu. Za potrebe lekara koji rade u Službi hitne medicinske pomoći, a zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila lokalna samouprava, kupljen je aparat za analizu krvi, prenosi RTV Pančevo.

U Domu zdravlja  Opovo svake godine se trude  da nabave  nove aparate kako bi zamenili već postojeće koji su dotrajali.  Za Službu hitne medicinske pomoći, kako bi se pacijent  pratio sve vreme,  u predhodnom periodu   nabaljeni su novi  EKG aparati i defibrilatori. Sada je zahvaljujućima  sredstvima koje je obezbdila   opština Opovo kupljne aparat za analizu krvi, kaže dr Sofija Popović, direktorka ove zdravstvene ustanove.

Prema rečima doktorke Sofije Popović  i ostale  službe Doma zdravlja Opovo  dobile su nove neophodne stvari.

Služba hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Opovo   na raspolaganju je pacijentima  svih 24 sata  tokom čitave godine, kako bi  meštani i ove južnobanatske opštine imali  lekarsku pomoću u svakom momentu.

 

Tagovi

Dom zdravlja Opovo oprema

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.