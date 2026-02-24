Bal poljoprivrednika u Kovačici: Kad zapeva 200 agronoma nastane prava fešta

Jubilarni deseti Bal poljoprivrednika održan je u prepunoj sali restorana “Crveno vino” u Kovačici u kojoj je bilo 200 posetilaca iz Kovačice, Padine, Debeljače, Stare Pazove i drugih mesta.

Bal je odlično organizovalo Udruženje poljoprivrednika “Kovačičani”. Za dobro raspoloženje bio je zadužen muzičko-pevački duet dva Jana: Suhanek – Dišpiter. Od prve minute događaja osećala se u sali svečarska, “svadbarsko-navijačka” atmosfera, prenosi RTV Kovačica.

Organizovana je bogata tombola a akcija je imala i humanitarni karakter – poljoprivrednici su sakupljali novac za njihovog obolelog kolegu Jana Đurčika iz Stare Pazove. Organizatori godinama ponavljaju da je i na svim dosadašnjim feštama agronoma bio cilj da se svi uz manje reči pre svega zabave, plešu, zapevaju i zadovoljni odu kući i jedva čekaju sledeće isto ili slično druženje.

Jubilarni bal svečano su otvorili Miloslav Jonaš, kao i predsednik i potpredsednik Udruženja poljoprivrednika “Kovačičani” – Jan Hriješik i Martin Toman. Čelnici su uručili i priznanja najzaslužnijim organizatorima događaja. Titulu „najplesnijeg“ para poneli su – od starijih – par iz Stare Pazove a kod mlađih – bračni par iz Kovačice, Pavel i Marija Šimonovi.

(RTV Kovačica)