Opština Kovačica: Poziv za finansiranje sportskih programa

Opština Kovačica raspisala je Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u 2026. godini.

Predmet javnog poziva odnosi se na finansiranje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji opštine Kovačica, a programi se mogu odnositi na: učešće sportskih organizacija sa teritorije opštine Kovačica u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima; održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji opštine, posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili njihovoj blizini, kao i nabavku sportske opreme i rekvizita; delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač opština Kovačica; kao i racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini, čiji je korisnik opština Kovačica, odnosno sportskih objekata u svojini opštine, kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina grupama na teritoriji opštine. U budžetu opštine Kovačica za 2026. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 9.000.000,00 dinara za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta putem javnog poziva.

Pravo učešća imaju organizacije u oblasti sporta koje ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom, između ostalog da su registrovane u skladu sa zakonom, upisane u nacionalnu evidenciju, da posluju neprofitno, imaju sedište ili podružnicu na teritoriji opštine Kovačica, da su najmanje godinu dana obavljale delatnost, da ispunjavaju propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti, raspolažu kapacitetima za realizaciju programa i da su članovi nadležnog nacionalnog sportskog saveza priznatog od strane Sportskog saveza Srbije.

Prijave se ne razmatraju ukoliko je podnosilac u postupku likvidacije, stečaja ili pod zabranom obavljanja delatnosti, ima blokadu poslovnog računa, dugovanja po osnovu poreza ili doprinosa, odnosno ukoliko je u prethodne dve godine pravnosnažno kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine ili radom sa decom u sportu.

Dokumentacija se podnosi na propisanim obrascima, u dva primerka i u elektronskoj formi, u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno najkasnije do 9. marta 2026. godine do 16 časova, na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica.

Odluku o pokretanju postupka finansiranja potreba i interesa u oblasti sporta u 2026. godini donelo je Opštinsko veće opštine Kovačica 20. februara 2026. godine.

(Pančevac)