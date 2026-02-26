Dobar plasman kuglaša iz Kovačice na Kupu mladih

Mladi kuglaši i kuglašice iz Kovačice plasirali su se na dobrim pozicijama pre poslednjeg kola Kupa mladih.

Među prvih deset kuglašica i kuglaša kod pionirki nalaze se: Klara Kazi iz Kovačice, druga Blaženka Marko iz Kovačice, deseta Timea Hajdu iz Spartaka. Kod mlađih kadetkinja Lara Šoljer iz Spartaka je prva, Maja Pribelja iz Slavije četvrta a Zorica Međa iz Slavije deveta. Kod starijih kadetkinja Lara Černjoš iz Slavije je druga, Milica Grnča iz Slavije peta, Zlatka Čala iz Kovačice šesta a Ivana Čuvar iz Slavije sedma. Za finalni Kup Srbije plasiraće se po osam pionirki, mladjih kadetkinja i starijih kadetkinja.

U istom takmičenju za mlade kuglaše medju prvih devet se od naših nalaze: kod pionira Čongor Talpai iz Spartaka je četvrti, Viktor Kereši iz Spartaka osmi. Kod mlađih kadeta Željko Čuvar iz Slavije je četvrti, Andor Biro iz Slavije je osmi a Filip Đuriček iz Slavije deveti. Kod starijih kadeta Zlatko Čala iz Slavije je prvi, Kovačičanin Ivan Milosavljević koji nastupa za Jedinstvo iz Novog Bečeja je treći, Martin Sikora iz Spartaka četvrti i David Koložvari iz Spartaka šesti. I kod kuglaša važi isto pravilo – za finalni Kup Srbije plasiraće se po osam pionira, mladjih kadeta i starijih kadeta.

(Pančevac/RTV Pančevo)