Hemofarm pustio u rad solarnu elektranu od 4 MW

Kompanija Hemofarm danas je na krovu svog proizvodnog kompleksa u Vršcu pustila u rad solarnu elektranu. Ova investicija koja premašuje 3 miliona evra spada među najveće industrijske solarne projekte u Srbiji

Kompanija Hemofarm saopštila je danas da je na krovu svog proizvodnog kompleksa u Vršcu pustila u rad solarnu elektrane snage četiri megavata, što predstavlja ključni korak u strategiji dekarbonizacije kompanije i dugoročnoj tranziciji ka poslovanju sa niskim emisijama ugljenika.

Investicija, koja premašuje tri miliona evra, spada među najveće industrijske solarne projekte na krovovima u Srbiji i dodatno potvrđuje posvećenost Hemofarma integraciji održivosti u svoju fundamentalnu poslovnu strategiju, navedeno je u saopštenju.

Instalacija, koja se prostire na 21.000 kvadratnih metara, na 15 zgrada i obuhvata približno 8.000 solarnih panela, godišnje će proizvoditi oko pet miliona kWh obnovljive električne energije, smanjujući potrošnju struje iz elektrodistribucijske mreže na lokaciji za oko 12 procenata.

Hemofarm očekuje da će tokom letnjih meseci, kada je potrošnja najveća, elektrana obezbediti do 50 procenata potreba objekata za strujom, kao i da će projekat sprečiti emisiju približno 3.000-3.500 tona CO₂ godišnje, što je ekvivalentno uklanjanju skoro 2.000 automobila sa puteva svake godine.

Generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger rekao je da ta investicija predstavlja strateški fokus kompanije na izgradnju postojanog poslovanja, spremnog za budućnost, dodavši da se proširivanjem korišćenja obnovljive energije smanjuje karbonski otisak, jača energetska sigurnost i stvara održivija osnovu za dugoročni rast.

Projekat, realizovan po principu „ključ u ruke“, obuhvatio je strukturno ojačanje krovne konstrukcije i implementaciju naprednog sistema za praćenje, dizajniranog da optimizuje performanse i obezbedi operativnu pouzdanost.

Solarna elektrana će raditi tokom cele godine, a najveću proizvodnju ostvarivaće u periodima povećane potrošnje električne energije, dodatno podržavajući efikasnu proizvodnju i unapređujući plan dekarbonizacije kompanije.

Tokom očekivanog veka trajanja, instalacija bi mogla da spreči emisiju više od 80.000 tona CO₂, pokazujući kako ciljane energetske investicije mogu istovremeno da unaprede konkurentnost i ubrzaju klimatske akcije, navela je kompanija.

