Zaboravite običan omlet – probajte francuski
Savladajte pripremu francuskog omleta uz naše savete. Fokusirajte se na tehniku i uživajte u kremastom rezultatu.
Francuski omlet (fr. omelette) je jedno od najjednostavnijih, ali i najzahtevnijih jela u kulinarstvu. U Francuskoj se smatra pravim testom umeća kuvara – jer se od samo nekoliko sastojaka očekuje savršen rezultat: spolja glatka, bledožuta površina bez tamnih tragova, a unutra mekana, kremasta tekstura.
Za razliku od “težih” američkih omleta punjenih sastojcima, francuski je minimalistički i fokusiran na tehniku i kvalitet jaja i putera.
Originalni francuski omlet
Sastojci (za 1 osobu):
3 jaja (sobne temperature)
20–30 g putera
prstohvat soli
malo bibera (po želji)
sitno seckani peršun, vlašac ili malo sira po želji
Priprema – korak po korak:
Umuti jaja viljuškom (nikako mikserom) dok se belance i žumance potpuno ne sjedine. Cilj je fina, ujednačena smesa bez mehurića.
U manjem nelepljivom tiganju otopi puter na srednje laganoj temperaturi – ne sme da potamni.
Sipaj jaja i odmah počni da mešaš i lagano treskaš tiganj. Ovo stvara sitne, kremaste slojeve.
Kada se jaja skoro stegnu, ali su još blago kremasta u sredini – skloni sa vatre. Unutrašnjost treba da ostane mekana, nikako suva.
Lagano nagni tiganj i preklopi omlet u rolnu ili u tri dela. Serviraj “šavom” na dole.
Po želji premaži vrh sa malo putera za sjaj i dodatnu aromu.
Tajne savršenog francuskog omleta
Ovo su ključne “cake” koje prave ogromnu razliku:
1. Kvalitet sastojaka je presudan
Pošto ih ima malo, jaja i puter moraju biti vrhunskog kvaliteta – to direktno utiče na ukus.
2. Bez prepečene boje
Pravi francuski omlet je bled, bez smeđih tragova – ako potamni, već si pogrešio temperaturu.
3. Unutra mora biti kremast
Ne treba da bude potpuno “pečen” – sredina treba da bude sočna i mekana.
4. Ne koristi mutilicu
Viljuška je bolja jer ne ubacuje previše vazduha – tekstura ostaje fina i kompaktna.
5. Tiganj je pola uspeha
Neprijanjajući tiganj je praktično obavezan da bi se omlet lako formirao.
6. Pokret je ključ
Kontinuirano mešanje i lagano pomeranje tiganja daje onu karakterističnu “svilenu” strukturu.
7. Manje je više
Francuzi često prave omlet bez ikakvog punjenja ili samo sa finim biljem.
(kurir.rs)