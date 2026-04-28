Zaboravite običan omlet – probajte francuski

Francuski omlet (fr. omelette) je jedno od najjednostavnijih, ali i najzahtevnijih jela u kulinarstvu. U Francuskoj se smatra pravim testom umeća kuvara – jer se od samo nekoliko sastojaka očekuje savršen rezultat: spolja glatka, bledožuta površina bez tamnih tragova, a unutra mekana, kremasta tekstura.

Za razliku od “težih” američkih omleta punjenih sastojcima, francuski je minimalistički i fokusiran na tehniku i kvalitet jaja i putera.

Originalni francuski omlet

Sastojci (za 1 osobu):

3 jaja (sobne temperature)

20–30 g putera

prstohvat soli

malo bibera (po želji)

sitno seckani peršun, vlašac ili malo sira po želji

Priprema – korak po korak:

Umuti jaja viljuškom (nikako mikserom) dok se belance i žumance potpuno ne sjedine. Cilj je fina, ujednačena smesa bez mehurića.

U manjem nelepljivom tiganju otopi puter na srednje laganoj temperaturi – ne sme da potamni.

Sipaj jaja i odmah počni da mešaš i lagano treskaš tiganj. Ovo stvara sitne, kremaste slojeve.

Kada se jaja skoro stegnu, ali su još blago kremasta u sredini – skloni sa vatre. Unutrašnjost treba da ostane mekana, nikako suva.

Lagano nagni tiganj i preklopi omlet u rolnu ili u tri dela. Serviraj “šavom” na dole.

Po želji premaži vrh sa malo putera za sjaj i dodatnu aromu.

Tajne savršenog francuskog omleta

Ovo su ključne “cake” koje prave ogromnu razliku:

1. Kvalitet sastojaka je presudan

Pošto ih ima malo, jaja i puter moraju biti vrhunskog kvaliteta – to direktno utiče na ukus.

2. Bez prepečene boje

Pravi francuski omlet je bled, bez smeđih tragova – ako potamni, već si pogrešio temperaturu.

3. Unutra mora biti kremast

Ne treba da bude potpuno “pečen” – sredina treba da bude sočna i mekana.

4. Ne koristi mutilicu

Viljuška je bolja jer ne ubacuje previše vazduha – tekstura ostaje fina i kompaktna.

5. Tiganj je pola uspeha

Neprijanjajući tiganj je praktično obavezan da bi se omlet lako formirao.

6. Pokret je ključ

Kontinuirano mešanje i lagano pomeranje tiganja daje onu karakterističnu “svilenu” strukturu.

7. Manje je više

Francuzi često prave omlet bez ikakvog punjenja ili samo sa finim biljem.

