Sećanje na heroja: Vučević položio venac na spomenik Tiboru Cerni u Debeljači

Savetnik predsednika Republike, Miloš Vučević, položio je danas u Debeljači venac na spomenik Tiboru Cerni, vojniku koji je poginuo 1999. godine u bici na Košarama, braneći otadžbinu. Počast su odali i roditelji i članovi porodice, predstavnici Opštine Kovačica i Mesne zajednice Debeljača, kao i meštani i Tiborovi saborci.

Polaganju venaca prisustvovali su članovi Tiborove porodice, predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički sa delegacijom, zamenik predsednika Skupštine opštine Kovačica Milan Garašević, predstavnici Mesne zajednice Debeljača i boračkih udruženja.

„Njegova žrtva nas obavezuje da pamtimo, poštujemo i čuvamo slobodu za koju su se borili najhrabriji među nama. Heroji ne umiru, oni žive u našim sećanjima i u svakoj pobedi Srbije. Večna slava Tiboru Cerni“, rekao je Miloš Vučević.

View this post on Instagram A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic)

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički naglasio je značaj očuvanja sećanja na one koji su dali život za otadžbinu.

„Opština Kovačica sa ponosom čuva uspomenu na svoje heroje. Naša je dužnost da njihovu žrtvu nikada ne zaboravimo, već da je prenosimo budućim generacijama kao trajnu vrednost“, rekao je Višnjički.

Vojnik Tibor Cerna, kao komandir streljačkog odeljenja 125. motorizovane brigade, učestvovao je u odbrani SR Jugoslavije tokom NATO agresije, a poginuo je u odbrani karaule Košare kod Đakovice. Posthumno je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Spomenik Tiboru Cerni u Debeljači otkrio je 2017. godine predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić.

(Pančevac)