Humanost i ekologija na delu: JKP „Drugi oktobar“ organizuje akciju „Smanji otpad – doniraj odeću“

VRŠAC – U okviru tradicionalne manifestacije „April – mesec čistoće“, Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ poziva sve sugrađane da učestvuju u velikoj humanitarnoj akciji prikupljanja odeće i obuće. Akcija pod nazivom „Smanji otpad – doniraj odeću“ biće održana u četvrtak, 30. aprila, na platou Agriko pijace.

Ova inicijativa ima dvostruki cilj: pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija i podizanje svesti o važnosti reciklaže i smanjenja tekstilnog otpada u našem gradu.

Detalji akcije i lokacija

Svi zainteresovani Vrščani svoju donaciju mogu doneti direktno na štand preduzeća na Agriko pijaci u periodu od 10.00 do 12.00 časova. Iz JKP „Drugi oktobar“ mole sugrađane da donirana odeća i obuća bude oprana, uredna i neoštećena, kako bi odmah mogla biti predata novim vlasnicima.



Pomoć deci i socijalno ugroženima

Prikupljeni predmeti biće raspoređeni u saradnji sa Crvenim krstom, a krajnji korisnici su:

Dom za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve

Crveni krst Vršac (za potrebe socijalno ugroženih kategorija stanovništva)

Zajedno čuvamo prirodu

Tekstilni otpad predstavlja veliki ekološki izazov, a doniranje stare odeće je jedan od najboljih načina da se produži životni vek materijalima i smanji pritisak na deponije.

„Vaš mali doprinos nekome će značiti mnogo, a istovremeno zajednički čuvamo našu prirodu. Pokažimo solidarnost na delu“, poručuju iz JKP „Drugi oktobar“.

(Pančevac/S.L)