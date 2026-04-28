Humanost i ekologija na delu: JKP „Drugi oktobar“ organizuje akciju „Smanji otpad – doniraj odeću“
VRŠAC – U okviru tradicionalne manifestacije „April – mesec čistoće“, Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ poziva sve sugrađane da učestvuju u velikoj humanitarnoj akciji prikupljanja odeće i obuće. Akcija pod nazivom „Smanji otpad – doniraj odeću“ biće održana u četvrtak, 30. aprila, na platou Agriko pijace.
Ova inicijativa ima dvostruki cilj: pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija i podizanje svesti o važnosti reciklaže i smanjenja tekstilnog otpada u našem gradu.
Detalji akcije i lokacija
Svi zainteresovani Vrščani svoju donaciju mogu doneti direktno na štand preduzeća na Agriko pijaci u periodu od 10.00 do 12.00 časova. Iz JKP „Drugi oktobar“ mole sugrađane da donirana odeća i obuća bude oprana, uredna i neoštećena, kako bi odmah mogla biti predata novim vlasnicima.
Pomoć deci i socijalno ugroženima
Prikupljeni predmeti biće raspoređeni u saradnji sa Crvenim krstom, a krajnji korisnici su:
Dom za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve
Crveni krst Vršac (za potrebe socijalno ugroženih kategorija stanovništva)
Zajedno čuvamo prirodu
Tekstilni otpad predstavlja veliki ekološki izazov, a doniranje stare odeće je jedan od najboljih načina da se produži životni vek materijalima i smanji pritisak na deponije.
„Vaš mali doprinos nekome će značiti mnogo, a istovremeno zajednički čuvamo našu prirodu. Pokažimo solidarnost na delu“, poručuju iz JKP „Drugi oktobar“.
(Pančevac/S.L)