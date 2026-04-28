Glogonjski vatrogasci najbolji u regionu

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Glogonj ostvarilo je izuzetan uspeh osvajanjem prvog mesta u ukupnom plasmanu na međunarodnom takmičenju održanom u Novom Kneževcu.

Nadmetanje je organizovano u okviru projekta „Borimo se zajedno“, koji je deo IPA programa prekogranične saradnje između Srbije i Rumunije.

Događaj je okupio dobrovoljna vatrogasna društva iz obe zemlje, kao i iz Mađarske i Bosne i Hercegovine, čime je konkurencija bila na visokom nivou.

Prema rečima predsednika glogonjskog DVD-a, Bobana Stefanovića, učesnici su se, u centralnoj zoni Novog Kneževca, nadmetali u vatrogasnim disciplinama, poput vežbi sa izolacionom bocom, gašenja šumskih pozara, spasavanja utopljenika…

– DVD Glogonj je kroz timski rad, disciplinu i odličnu pripremljenost pokazao vrhunski kvalitet i zasluženo zauzeo prvo mesto u ukupnom plasmanu. Ovaj rezultat ima dodatnu težinu jer je ostvaren u međunarodnoj konkurenciji i potvrđuje posvećenost i ozbiljan rad društva. Ciljevi ovakvih okupljanja pre svega se odnose na unapređenje saradnje, razmena iskustava i podizanje nivoa spremnosti u oblasti zaštite i spasavanja – navodi Stefanović.

(Pančevac/J. Filipović)

