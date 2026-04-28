Pančevcima 4 zlata i pregršt rekorda: Dinamo dominirao na Gala kupu u Kanjiži

Takmičari Kluba dizanja tegova „Dinamo” ostvarili su izuzetan uspeh na Prvenstvu Srbije u benč presu i Gala kupu u pauerliftingu, održanim proteklog vikenda u Kanjiži. Pančevci su se kući vratili sa pregršt medalja, oborenim rekordima i prestižnim priznanjima.

Prvi dan: Dominacija u benč presu

Na državnom prvenstvu u disciplini benč pres, zlata su osvojili Igor Kiralj (seniori do 83 kg) i Ljubiša Atanacković (veterani M1 do 105 kg). Uspeh je upotpunio Filip Vlajić, koji je zauzeo drugo mesto u kategoriji seniora do 93 kg.



Drugi dan: Rekordi na Gala kupu

Drugi dan bio je rezervisan za Gala kup (čučanj, benč pres i mrtvo dizanje), gde su briljirali juniori:

Janko Svetlik (do 105 kg) – zlatna medalja uz oboren rekord kupa. Janko je proglašen za relativno najjačeg juniora turnira, uz apsolutno najbolji rezultat u mrtvom dizanju.

Kristina Jeremić (do 76 kg) – zlatna medalja i novi rekord Gala kupa.

Srebro je osvojio Oliver Inđić (+120 kg), dok su se bronzanim odličjima okitili Vesna Halupova (do 76 kg), Nenad Matijašević (do 105 kg) i Nikoloz Kiknavelidze (do 120 kg).

Zapažene nastupe imali su i juniori Nikola Mladenović i Predrag Slavković.

Nakon sjajnih rezultata u Kanjiži, takmičare „Dinama” očekuje zaslužena pauza, a zatim pripreme za drugi deo sezone i Prvenstvo Srbije u Zaječaru.

(Pančevac/S.L)