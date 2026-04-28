Početna plata 150.000: Ovi zanatlije su najplaćeniji

Iako su plate zanatlija visoke, mladi se sve manje odlučuju za ove smerove.

Iako su gradilišta u Srbiji uvek u potrazi za radnom snagom, školovanih tesara, zidara i armirača je sve manje.

Početna plata ovih zanatlija kreće se već od 150.000 dinara, a poslodavci ih „jure“ već na drugoj godini. Ipak, đaci nisu zainteresovani za ove smerove.

Poslednjih godina smerove armirač, tesar, zidar, vodoinstalater u srednjim školama đaci ne upisuju, a kako kažu profesori, to je sve zbog nedovoljne informisanosti o benefitima ovih zanimanja.

Nažalost, smer koji obrazuje armirače, tesare i zidare u Građevinskoj školi Zvezdara se ugasio jer kako kaže direktor škole Rade Zejak, dece je sve manje.

– Nažalost, odvano smo primetili da smer polako jenjava i nestaje. Deca nisu zainteresovana, a ni roditelji koji u želji da obezbede potomstvu što lakši život, decu usmeravaju da upisuju četvorogodišnje srednje škole i fakultete. To jeste lepa ideja, ali činjenica je da svi učenici nemaju ambicije o visokom obrazovanju. Izvestan procenat učenika upisuje i zanate, a činjenica da su građevinski zanati odlično plaćeni, a radno mesto obezbeđeno, itekako je značajna – kaže on.

Dodaje da se nada da će se se možda u drugom upisnom krugu, kada se mnogi osmaci predomisle, prijaviti više đaka kako bi ponovo zaživeo taj smer.

– Taj rad jeste naporan, ali može se reći da su zarade poslednjih godina enormno skočile za ovu vrstu profila i to je, priznaćete, motivacija. Tako da, oni koji bi se odlučili da rade na tim poslovima, imali zaradu veću od 1.500 evra i to kao početnici, a više od 2.000 evra ukoliko imaju neko radno iskustvo – naglašava on.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, apeluje na roditelje da se više informišu o stručnim školama jer od njih mnogo zavisi.

– Svaki roditelj želi najbolje za svoje dete i potpuno je opravdano što želi da ono upiše gimnaziju, pa posle fakultet. Ali, nisu sva deca za gimnazije i to je sasvim u redu priznati. Toliko odobrih stručnih škola ima koje zaista donose dobar i siguran posao, odličnu zaradu, da prosto moram da posavetujem roditelje da razmisle o tome pred upis osmaka – kaže on.

Antić naglašava da zanatlije vrlo lako pronađu posao, dok je zarada fenomenalna, ali da ipak nema dovoljno zainteresovanih đaka.

– Nažalost, malo dece poslednjih godina upisuje zanatske škole. Mnoga odeljenja su se ugasila, a mnoga odeljenja se jedva formiraju jer se prijavi po svega nekoliko učenika. Deca sada upisuju ‘popularna’ zanimanja, ne žele da rade fizičke poslove, a i plaše se da će im se društvo smejati što su majstori i da zato neće moći da nađu devojku. Takođe, i roditelji ih savetuju da idu u menadžere ili trgovce, kažu im: Nećeš valjda ceo život da crnčiš’. A zaboravljaju koliko zanatlije dobro zarađuju –

(mondo.rs)