Predsednik Vučić na otvaranju izložbe “Niti državnosti”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra “Niti državnosti”.

Izložbu organizuje nacionalno udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u Beogradu, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike.

Otvaranju izložbe prisustvuju i ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson, ambasador Italije Luka Gori, ambasadorka Švajcarske Ane Lugon Mulen, direktor Er Srbije Jiržik Marek, predsednici opština i druge zvanice.

Izložbena postavka otvorena je u Palati Srbija.

Obraćanje predsednika

– Najpre da vam čestitam na srpskom jeziku, uvaženi Edvard. Alal vera na odlučnosti, radu. Stara srpska poslovica kaže “kuća ne leži na zemlji, nego na ženi”. Državnost je ona nit koja spaja ruke naših majka i baka. Ovom izložbom pokazujemo da je nematerijalno nasleđe živa nit Srbije. Posebnu zahvalnost dugujem Etno mreži. Vidim veliki posao i važnu stvar za Srbiju – rekao je Vučić.

Više stotina poklona onoga što ste vi napravili ja sam dao predstavnicima stranih država, dodao je.

– Narod smo koji poštuje svoje nasleđe i umemo da ga predstavimo svetu. Kulturna diplomatija je u niti koja spaja narode. Zahvaljujem Vam se, ekselencijo. Naša obaveza je da jačamo žensko preduzetništvo. Podaci koje sam dobio juče a koji se tiču zanata, veoma su poražavajući, odnose se na mladu generaciju. Dozvolite mi da kažem da naša državotvornost i državnost počiva na našoj kulturi, sa ponosom proglašavam izložbu otvorenom. Živela Srbija – rekao je predsednik.

Obraćanje ambasadora Velike Britanije

– Tokom dve godine boravka u Srbiji, putovali smo u različite gradove, imali smo priliku da vidimo dame iz Etno mreže na delu. One pričaju priču o bogatoj istoriji. Etno mreža je brilijantna organizacija. Prvo čuvaju veštine od izumiranja, prenose ih na sledeću generaciju – rekao je Edvard Ferguson.

Etno mreža inspiriše divljenje prema Srbiji, dodao je.

Obraćanje predsednice Etno mreže

– Osmislili smo asortiman rukotvorina što čini temelj izvora prihoda za vas kao stvaraoce. Državne institucije koriste ove predmete kao poklone. Tradiciju smo vratili u srce Beograda. Ova dostignuća ne bismo mogli da ostvarimo bez vas. Reči zahvalnosti upućujemo svima. Duboku zahvalnost i poštovanje izražavamo institucijama naše države na čelu sa predsednikom – kazala je Violeta Janković.

Ovom politikom na najvišem nivou se predstavlja tradicija kao vrednost od nacionalnog značaja, dodala je.

– Naša poruka je jasna, ulaganje u žene je ulaganje u napredak.

Violeta Janković iz Etno mreže kazala je da ovaj događaj slavi žene kao nosioce kulturnog nasleđa.

– Svaki od ovih motiva ima svoju priču – rekla je ona, dok su prikazane minijature i ćilimi, među kojima najprepoznatljiviji Pirotski ćilim.

Izloženi su i Zmijanski i Kosovski vez, a prikazani su i delovi narodne nošnje, kao i azbuka.

– Državne institucije koriste ove rukotvorine u kontinuitetu. Rukotvorinama smo opremili i naše salone. Ova dostignuća ne bismo uspeli da ostvarimo bez vlasti. Duboku zahvalnost izražavamo institucijama naše zemlje na čelu sa predsednikom Vučićem – navela je Janković.

Kroz izložbu se prikazuju vrednosti, običaji ili elementi koji su prepoznati kao važni za kulturnu tradiciju i identitet Srbije, posebno u kontekstu državnosti i nacionalne baštine.

(Pančevac)