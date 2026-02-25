Glamočić: 18.000 dinara po hektaru za poljoprivrednike koji rade do 100 hektara

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da će 2. marta biti objavljen javni poziv za mere podrške po hektaru i da je reč o 18.000 dinara po hektaru za poljoprivrednike koji rade do 100 hektara.

„To je mera koja izaziva najveće interesovanje. Po prvi put u istoriji Ministarstva novac će biti isplaćen do kraja marta. Poljoprivrednici neće morati čekati da se završi javni poziv, znači, kako budu predavali aplikacije i prijave, istog momenta ćemo mi isplaćivati sredstva“, rekao je Glamočić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Prema njegovim rečima, druga rata će biti isplaćena pred jesenju setvu i neće biti manja nego što je bila prošle godine, kakvih dezinformacija je bilo u javnosti.

Naveo je da će odgovornost biti pojačana u smislu da će trošenje tog novca morati da se pravda računima.

Glamočić je dodao da će za meru po hektaru država obezbediti 38 milijardi dinara, odnosno preko 340 miliona evra će biti isplaćeno samo u toku jednog meseca i leći na račune svih gazdinstava.

„Naredne nedelje ćemo objaviti, već smo sa bankama usaglasili propozicije, najpovoljnije subvencionisane kredite koji postoje na tržištu. Kamatna stopa je od nula do tri odsto. Za mlađe od 40 godina i žene kamatna stopa je jedan procenat, a nula odsto je kamata za nabavku veštačkih đubriva“, naveo je je on.

Istakao je da se radi o dinarskim kreditima, bez devizne klauzule i da na tržištu nema boljih.

(Dnevnik)