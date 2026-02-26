Tasić: Više od 100.000 prijava u Južnom Banatu

Po Zakonu „Svoj na svome“ samo na punktovima u Južnom Banatu podneto je oko 50 hiljada prijava. Oko 50 procenata prijava realizovano je putem šaltera, dok je 50 procenata sprovedeno putem aplikacije “Svoj na svome”, kaže načelnik dr Zoran Tasić.

Veliki broj građana širom Srbije prijavio se za upis bespravnih objekata po Zakonu „Svoj na svome“.

Samo na punktovima u Južnom Banatu podneto je oko 50 hiljada prijava, dok ukupna brojka premašuje 100 000 prijavljenih, navodi načelnik Južnobanatskog upravnog okruga, dr Zoran Tasić za RTV Pančevo.

Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine, istekao je 8. februara. Zabeležen je veliki odziv građana širom zemlje, a prva rešenja već pristižu.

Dr Zoran Tasić ističe da je projekat veoma uspešno realizovan i na teritoriji Južnog Banata. – Organizacija je bila na visokom nivou od samog početka ovog veoma važnog projekta. Funkcionisali smo na 45 punktova lokalnih samouprava i 17 punktova Pošte Srbije. Odziv građana bio je veoma veliki. Ovim putem zahvalio bih se svim zaposlenima na predanom radu i profesionalnosti, kao i građanima na ukazanom poverenju, navodi Tasić.

Građani Južnog Banata pokazali su veliko interesovanje za prijavu neupisanih objekata. Prema trenutnim podacima, na punktovima je podneto oko 50 hiljada zahteva, dok ukupan broj evidentiranih prijava najverovatnije premašuje brojku od 100 hiljada.

– Prema našoj proceni, oko 50 procenata prijava realizovano je putem šaltera, dok je 50 procenata sprovedeno putem aplikacije “Svoj na svome”. Vrlo je interesantno to što je veliki broj prijava na punktovima zabeležen u manjim opštinama. Najviše ih je bilo u Alibunaru – gotovo 10 000 prijava, dok je u Opovu podneseno 8180 prijava. Razlog je jasan – budući da je reč o pretežno seoskoj sredini i starijim sugrađanima, koji ne barataju novijim tehnologijama, oni su svoja prava iskoristili na šalterima lokalnih samouprava i šalterima pošte. S druge strane, opaža se da je broj fizičkih prijava u gradovima, znatno manji. U gradu ima više IT obrazovanih građana, te je veći deo prijava ostvaren putem portala i aplikacije – objašnjava Tasić.

Građani su već počeli da dobijaju prva rešenja o legalizaciji objekata.

-Rešenja su počela da pristižu. U ovom trenutku se mahom donose rešenja za one predmete koji su u potpunosti jasni, dok će se oni komplikovaniji rešavati dužim postupkom. Bez obzira na predmet, svi građani će dobiti rešenje u zakonskom roku i uspeti da legalizuju svoju nepokretnost nakon dužeg niza godina – navodi načelnik.

Prijavljivanje za upis nepokretnosti u okviru zakona „Svoj na svome“ počelo je 8. decembra, putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, kao i na oko 550 pošta i 150 punktova širom Srbije. Prema trenutnim podacima, na teritoriji cele zemlje pristiglo je oko 2,5 miliona prijava.

(Pančevac/RTV Pančevo)