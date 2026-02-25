Politika Vesti

Vučić sa Sorensenom u Beogradu: Predsednik pozvao EU da spreči nove provokacije na Kosovu i Metohiji

11:09

25.02.2026

Printscreen/IN/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom o aktuelnom toku dijaloga sa Prištinom i njegovom nastavku uz aktivnije angažovanje EU, sa posebnim fokusom na položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Vučić je na Instagramu naveo da je razgovor bio otvoren i istakao da je posebno ukazao na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

„Posebno sam izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka, koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda“, naveo je Vučić.

 

Kako je dodao, uputio je molbu da međunarodna zajednica najozbiljnije shvati ta izuzetno važna pitanja i da učini sve da osigura poštovanje prava srpskog naroda.

„Naglasio sam i da se, priključivanjem tzv. Kosova regionalnom vojnom savezu, dodatno podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda. Istakao sam neophodnost da se, bez daljeg odlaganja, pristupi konkretnim koracima ka formiranju Zajednice srpskih opština, na koju srpski narod na KiM čeka već 13 godina“, naveo je predsednik Vučić.

Izrazio je uverenje da je u interesu svih strana da se izbegnu potezi koji bi vodili daljoj eskalaciji i da se, uz posredovanje EU, insistira na punom sprovođenju preuzetih obaveza i očuvanju mira i stabilnosti na terenu.

(Pančevac)

Tagovi

Aleksandar Vučić Peter Sorensen

