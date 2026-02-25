Fašanke u Grebencu: Tradicionalni ples i maske u susret proleću

Tradicionalna manifestacija „Fašanke“ održana je u Grebencu, prenosi BCinfo.

Naime, u vreme belih poklada već decenijama unazad u Grebencu se održavaju maskirane pokladne igre – fašanke. Svake godine u susret proleću selo Grebenac, nadomak Deliblatske peščare, oživljava na poseban način u vreme za fašanke – stare pokladne igre pod maskama, koje su decenijskim zalaganjem meštana prerasle u jedinstvenu manifestaciju. Tada baš niko ne ostaje kod kuće, već se, sa maskom ili bez nje, pridružuje veseloj povorci. Najviše je mališana – školske dece, koja iz godine u godinu oduševljavaju originalnošću i lepotom svojih kostima.

Manifestacija je počela okupljanjem ispred OŠ „Mihail Sadoveanu“, a nakon toga usledio je defile eksponata kroz centar sela, uz sve prastare paganske običaje vezane za kraj zime i dolazak proleća.

Кalušari su ono što ovaj maskenbal razlikuje od ostalih u okolini Bele Crkve. Mladići i dečaci obilaze svaku kuću u selu i uz zvuk melodične kalušarske pesme igraju tradicionalnu igru kojom teraju zimu i najavljuju početak proleća.

Obučeni su u tradicionalnu svečanu rumunsku narodnu nošnju, a karakteristično za kalušare je omotavanje listova crnim gajtanima, na kojima je vezano po nekoliko praporaca. Domaćini poslužuju kalušare pićem, a darovanje kokošijeg jajeta, kao simbol napretka i plodnosti, je obavezno. Kalušari ne vrše ophod pre izlaska niti posle zalaska sunca. Pre početka karnevalske povorke na centru sela kalušari ponavljaju svoju igru.

Organizator ove tradicionalne manifestacije bio je Savet mesne zajednice Grebenac, pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva.

(Pančevac/BCinfo)