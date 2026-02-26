Zdravstveni e-kartoni: Ko će sve imati pristup podacima pacijenata?

Polako ali sigurno, papirni zdravstveni karton odlazi u istoriju. Posle uvođenja e-recepta, e-bolovanja, e-uputa, u toku je pilot projekat e-karton. Lekar će imati ispred sebe kompletnu zdravstvenu istoriju pacijenta i time će dobiti mnogo više kvalitetnog vremena da se njime pozabavi i da adekvatnu dijagnozu, kaže za RTS državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević Karličić.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević Karličić izjavila je da će uvođenje e-Kartona doneti veću efikasnost, transparentnost i bezbednost u zdravstveni sistem, kao i više kvalitetnog vremena lekara za rad sa pacijentima.

Stašević Karličićeva ističe da su elektronski servisi koji su već u funkciji u značajnoj meri unapredili zdravstveni sistem i doprineli većoj zaštiti prava pacijenata.

„Papiri odlaze u istoriju, samim tim i šetanje pacijenata i obimna administracija. Lekari će dobiti mnogo više kvalitetnog vremena da se zaista bave pacijentima“, naglašava državna sekretarka.

Ona objašnjava da će lekar preko e-kartona imati uvid u kompletnu zdravstvenu istoriju pacijenta.

„Kada dođete kod bilo kog lekara, on će ispred sebe imati vašu celokupnu istoriju svih poseta zdravstvenim institucijama. Moći će dobro da upozna pacijenta i kvalitetnije sagleda njegov zdravstveni problem, što mu omogućava da adekvatno uradi diferencijalnu dijagnozu“, navodi Stašević Karličićeva.

Prema njenim rečima, novi sistem će biti značajan i kao izvor podataka za statistike, istraživanja i formiranje registara, što će omogućiti kvalitetnije planiranje zdravstvenog sistema.

Govoreći o bezbednosti, ističe da će elektronski zdravstveni podaci biti sigurniji nego papirna dokumentacija. „Kartoteke su bile nadohvat svima. Sada su podaci enkriptovani, postoji sistem logovanja i samo ovlašćeno lice, odnosno lekar kome je pacijent dao saglasnost da ga pregleda i leči, može pristupiti sistemu“, kaže državna sekretarka, dodajući da je pravni osnov zasnovan na više propisa, uključujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o informacionoj bezbednosti.

„Za dva meseca cela Srbija će biti pokrivena e-kartonom“

Sistem se trenutno testira na sva tri nivoa zdravstvene zaštite – u domovima zdravlja, kao i u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu, Zdravstvenom centru u Zaječaru i Zdravstvenom centru u Gornjem Milanovcu.

Od prošlog vikenda u sistem su uneta 342.000 elektronska kartona, a očekuje se da u narednih mesec do dva cela Srbija bude pokrivena e-kartonom, što bi, kako se navodi, trebalo značajno da unapredi kvalitet lečenja.

Stašević Karličićeva podseća i na rezultate drugih elektronskih servisa u zdravstvu. Od 1. januara otvoreno je 220.000 bolovanja, dok je e-recept, koji se primenjuje od 2018. godine, kako tvrdi, ocenjen kao jedan od najefikasnijih u Evropskoj uniji.

„Lekovi se podižu brže i sigurnije, a od uvođenja servisa uštede su premašile devet milijardi dinara“, zaključuje državna sekretarka.

(RTS)