Zvanično počela primena: Novi mobilni radari beleže devet prekršaja!

Zvanično je počela primena najsavremenijih stacionarnih i mobilnih radara na putevima Srbije, koji istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja, otkriva Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS).

Kako navodi, ovi uređaji nisu obične kamere na koje smo do sada navikli, već predstavljaju novu generaciju digitalnog nadzora koji radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez obzira na vremenske uslove. Bitno je reći da one funkcionišu tako da nema potrebe za direktnim prisustvom policijske patrole na terenu.

Ono što ove radare čini posebno funkcionalnim sistemima jeste njihova sposobnost da istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja, i to:

trenutnu brzinu;

prosečnu brzinu između dve tačke;

nevezivanje sigurnosnog pojasa;

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje;

nepropisno preticanje;

prolazak na crveno svetlo;

neregistrovana vozila;

korišćenje svetala;

vožnju žutom trakom;

Ove informacije je potvrdilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dodajući da novi radari imaju mogućnost da detektuju i istek registracione nalepnice vozila.

(Pančevac)