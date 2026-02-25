Zvanično počela primena: Novi mobilni radari beleže devet prekršaja!

Vodovod: Bez vode ostalo Ivanovo
12:59
25.02.2026
Zvanično je počela primena najsavremenijih stacionarnih i mobilnih radara na putevima Srbije, koji istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja, otkriva Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS).
Kako navodi, ovi uređaji nisu obične kamere na koje smo do sada navikli, već predstavljaju novu generaciju digitalnog nadzora koji radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez obzira na vremenske uslove. Bitno je reći da one funkcionišu tako da nema potrebe za direktnim prisustvom policijske patrole na terenu.
Ove informacije je potvrdilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dodajući da novi radari imaju mogućnost da detektuju i istek registracione nalepnice vozila.
(Pančevac)