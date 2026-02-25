Evo kako su spasena dvojica skijaša izgubljena na Staroj planini

Zahvaljujući brzoj i zajedničkoj akciji policije sa Stare planine i Gorske službe spasavanja, danas su bezbedno pronađena i evakuisana dvojica skijaša koji su se izgubili usled loših vremenskih uslova i smanjene vidljivosti.

Poziv za pomoć stigao je u popodnevnim satima, nakon što su se skijaši udaljili sa staze broj 7. Potraga je odmah započeta, a iako su sneg, magla i nepristupačan teren otežavali kretanje, prvi skijaš pronađen je već nakon dvadesetak minuta. Drugi je lociran ubrzo potom, oko tri kilometra van staze, u blizini sela Zaskovci, na području grada Pirot.

Obojica skijaša su pronađena bez povreda i bezbedno prevezena do hotela „Stara planina“.

Ova akcija je još jedan podsetnik koliko su brzo reagovanje, timski rad i posvećenost važni kada su ljudski životi u pitanju.

Apleujemo na sve skijaše i ljubitelje planine da prate vremenske uslove i ne napuštaju obeležene staze. Jedna odluka može napraviti razliku između uživanja i opasnosti.

Naš zadatak je da pomognemo, vaša odgovornost je da čuvate sebe.

(Pančevac)