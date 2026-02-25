Prosečna zarada za decembar 2025. godine iznosila je 124.089 dinara

Vodovod: Bez vode ostalo Ivanovo
12:59
25.02.2026
Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2025. godine iznosila je 169.921 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 124.089 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Prosečna neto zarada u Pančevu za decembar 2025. iznosila je 113.534 dinara, au Vršcu 105.000 (procena na osnovu trenda)
Medijalna neto zarada u Srbiji iznosila je 90.819 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.
Rast bruto zarada u periodu januar‒decembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,6 odsto nominalno, odnosno 7,5 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,5 odsto nominalno, odnosno za 7,4 odsto realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za decembar 2025. godine nominalno je veća za 14,5 odsto, a realno za 11,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 14,6 odsto, odnosno za 11,6 odsto realno.
(Pančevac/Beta)