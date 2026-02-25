Vesti Južni Banat

Prosečna zarada za decembar 2025. godine iznosila je 124.089 dinara

12:50

25.02.2026

Podeli vest:

Printscreen/RTS

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2025. godine iznosila je 169.921 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 124.089 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Prosečna neto zarada u Pančevu za decembar 2025. iznosila je 113.534 dinara, au Vršcu  105.000 (procena na osnovu trenda)

Medijalna neto zarada u Srbiji  iznosila je 90.819 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar‒decembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,6 odsto nominalno, odnosno 7,5 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,5 odsto nominalno, odnosno za 7,4 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za decembar 2025. godine nominalno je veća za 14,5 odsto, a realno za 11,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 14,6 odsto, odnosno za 11,6 odsto realno.

(Pančevac/Beta)

Tagovi

RZS zarada

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.