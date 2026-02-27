U Jabuci se radi mnogo toga – od puteva do igrališta

Kada je reč o Jabuci, učinak u protekloj godini i planove za 2026. sumira prvi čovek tamošnje Mesne zajednice Slobodan Ilić.

Prema rečima predsednika jabučkog Saveta MZ, u tom selu je u datim okolnostima urađeno mnogo, iako podvlači da uvek može više.

– Možda i najvažnija prošlogodišnja vest je da je država nastavila da gradi auto-put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, koji je započet otprilike pre nešto više od godinu i nadamo se da će biti završen nakon 2027. godine. Nakon toga iz Jabuke će se preko oko kilometar udaljenog mosta, koji će biti izgrađen na Tamišu, stizati za dvadesetak minuta do Beograda – navodi Slobodan Ilić.

Kada je reč o odrugim projektima po selu, predsednik ističe da su asfaltirani delovi ulica u dužini od oko dva kilometara.

– U pitanju su kolovozi od po 700-800 metara u ulicama Vardarska, Ilindenska i Ive Lole Ribara, u kojoj smo, tačnije ispred Doma kulture, napravili i parking. Uređivali smo i put do plaže Pesak, kao i samo to izletište. Rekonstruisali smo svih 12 stajališta u selu, jer su neka od njih stradala od nezgoda i nevremena, na mnogima je pleksiglas bio sav izlupan, pa smo ga zamenili limom. Zbog toga je deo njih morao da bude kompletno rekontruisan. Obnovili smo 15 dečjih igrališta u redovnom održavanju, a postavili smo i jedno potpuno novo u parku u centru sela, gde ima mnogo dece. Nažalost, neki destruktivni pojedinci imaju ružnu naviku da ih uništavaju, pa smo instalirali i video-nadzor kako bismo preventivno delovali – napominje prvi čovek Jabuke.

Održavane su tradicionalne manifestacije…

– Povodom seoske slave, pored ostalog, priređeni su i čuveni gravče na tavče i tradicionalni turnir u malom fudbalu. Nastavili smo i sa druženjima koje smo nazvali „Prolećni ručak jabučkih udruženja”, kada smo okupili više deset organizcija, kao što su „Tamiš u Jabuci”, „Ilinden”, poljoprivrednici, vinari, golubari, lovci… Mesna zajednica je pripomogla i u organizaciji manifestacije „Štukijada”, na zadovoljstvo brojnih učesnika, kao i takmičenje u pecanju na plovak za decu. Na kraju godine za sve naše prvake, zabavištance i mališane iz vrtića već deset godina obezbeđujemo paketiće, kojih uvek bude oko blizu dvesta. Kada je reč o deci, saučestvovali smo i u organizaciji radionica logopeda – nabraja Ilić.

Prvi čovek jabučke Mesne zajednice napominje da još uvek nije u stanju da precizira (n)ovogodišnje planove.

– Zasad sam jedino siguran da ćemo raditi pešačku stazu u Ulici maršala Tita. U planu je i još jedno moderno dečje igralište, kao i asfaltiranje još ponekih ulica, kao što je Prva nova, a nameravamo i da rekonstruišemo školsko dvorište, dok za nove priključke na gas i završetak kanalizacije nemamo čvrste garancije. Razmišljamo i o promeni naziva ulica koji više nisu u duhu vremena. Ako se na tako nešto odlučimo,

ističem da u tom slučaju neće biti vanrednih promena ličnih dokumenata. Sve u svemu, radili smo, radimo i radićemo, ali uvek hoćemo više – poručuje Slobodan Ilić.

(Pančevac/J. Filipović)

