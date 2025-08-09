Jabuka: Veliki broj gostiju iz Srbije i Severne Makedonije na proslavi Ilindene

U Jabuci je, u okviru proslave Ilindena, upriličen pesnički maraton pod nazivom „Ilindenski poetski susret“. Događaj je organizovan u saradnji Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine i Mesne zajednice Jabuka, a okupio je više desetina gostiju iz Srbije i Severne Makedonije.

Proslava „Ilindena“ u Jabuci bila je povod za pokretanje još jedne manifestacije kojom se promoviše multikulturalnost, tradicija i umetnost. Prvi „Ilindenski poetski susret“ okupio je više od dvadeset pesnika iz zemlje i regiona. Najviše učesnika bilo je iz Južnog Banata, a svi su izrazili zadovoljstvo uspehom manifestacije.

Poseban gost večeri bio je Mirko Vidoeski iz Tetova. Prema rečima ovog umetnika, bavi se pisanjem i slikarstvom, a u Jabuci se uvek oseća kao kod kuće.

Prvo izdanje manifestacije samo je početak, kažu organizatori, jer je u planu da ovakav pesnički susret postane jabučka tradicija.

Za muzički deo programa pobrinula se pevačka grupa „Ilinden“ iz Jabuke. Pesnički maraton organizovali su Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine i Mesna zajednica Jabuka uz podršku Doma kulture „Kočo Racin“.

(Pančevoinfo)

