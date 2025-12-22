JABUKA: Na četvrtoj „Štukijadi“ presudio smuđ!

Na ovogodišnjoj četvrtoj „Štukijadi” u nedelju, 21. decembra, nadmetalo se dvadeset pet pecaroša iz Jabuke i okoline, kako međusobno, tako i sa lukavim grabljivicama.

I to tehnikom džiganja, prema svim sportskim standardima, što pored ostalog podrazumeva i vraćanje ulova u vodu.

Takmičari su takođe bili u obavezi i da uz sebe imaju važeće dozvole, kao i da ne koriste veštačke mamce.

Nakon više od tri sata uporne, ali, pre svega zbog vremenskih uslova, ne baš uspešne jurnjave za izuzetno veštom ribom, u konkurenciji 25 učesnika, pobedio je treći put zaredom tandem Nenad Stavreski i Nemanja Nastasović, koji su uspeli da nadmudre smuđa teškog 800 grama.

Drugo mesto osvojio je veteran Milan Nikolovski, a treći su bili Micko Krstevski i Petar Ilić.

Svi oni su iz Jabuke, dok je nagradu za najmlađeg učesnika dobio desetogodišnji Pančevac Ognjen Cvejić.

Glavni organizator ovog događaja, Slobodan Ilić, navodi da su ove sezone grabljivice u deficitu, pa je zato takmičenje prošireno i na druge predatore.

– Nijedan ribolovac ne može da se pohvali nekim velikim ulovom u dužem intervalu. Razloge pre svega treba tražiti u toplom vremenu za ovo doba godine, kao i u niskom vodostaju u minulom periodu. S druge strane, moram da istaknem da ne mislim da je problem u prekomernom krivolovu, jer je gotovo iskorenjen na ovim prostorima i to zahvaljujući predanom radu ribočuvara. S njima imamo fenomenalnu saradnju, kao i sa drugim institucijama kada je reč o očuvanju reke i okolne prirode. S tim u vezi, zahvaljujući nekim javnim preduzeima zasadili smo više od 500 stabala i jabučkom priobalju. Naravno, podrazumeva se da mi kao udruženje poštujemo sve zakone prirode, a ova manifestacija je takođe prilika da to istaknemo – ističe Ilić.

I tako su organizatori „Štukijade“ dočekali sam kraj godine, kao bi se grabljivice malko razbudile i krenule u lov, a samim tim i postale lovina.

Međutim, ni to nije donelo pretereno dobar rezultat sportskim ribolovcima, ali su tih nekoliko sati su maksimalno iskoristili, krstareći čamcima po Tamišu na sve strane po svežem tamiškom vazduhu, na potezu nadomak Jabuke – u okolini plaže Skela.

Tako su svi oni su bili na dobitku, jer su se čestito izrekreirali u prirodi.

Naravno, uz poštovanje svih pravila, a naposletku se sve završilo opuštenim domaćinskim druženjem, uz poneku rakijicu, pivo ili domaće kuvano vino, koji su poslužili kao odličan aperitiv za vrhunski svadbarski kupus.

I to od komšijskog glogonjskog kupusa!

Treća pobeda u niz jabučkom tandemu Jedan od pobednika Nemanja Nastasović (34) slažese da riba slabije radi u minulom periodu, ali da upornošču i čestim izlascima na vodu može doći do dobrog ulova. – Evo, ispalo je da smo kolega Nenad Stavreski i ja osvojili ovo takmičenje treći put zaredom. Budući da štuka nikako nije radila, skinuli smo sajlicu, stavili kedera direktno na predvez i preorijentisali se na smuđa. I uspeli smo da ulovimo dva primerka u meri. Jedan veći, prema našoj proceni od oko dva kilograma, uspeo je da nam umakne sa udice, ali je drugi, od 800 grama, bio dovoljan za prvo mesto. Tako da smo zadovoljni s obzirom na doba godine i vremenske uslove – navodi Nemanja.

(Opširnije u foto-reportaži u sledećem štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

JABUKA: Četvrta “Štukijada” na Tamišu u nedelju

ŠTUKIJADA: Domaći takmičari uzeli sva tri prva mesta