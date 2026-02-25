Doktor Popević: Ivica Dačić primljen u bolnicu, ključna su naredna 72 časa

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je danas u bolnicu, potvrdio je FoNetu ministar bez portfelja i potpredsednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije.

Tončev je rekao da se Dačić danas osećao loše, zbog čega nije prisustvovao komemoraciji povodom smrti Vladislava Jovanovića, ni sednici Vlade Srbije.

Tončev navodi da se čuo sa Dačićevom suprugom Sanjom. Jutros je imao temperaturu, nije bio ni na sednici Vlade – rekao je Tončev i dodao da je danas trebalo da sa Dačićem poseti Kladovo, ali ministar policije zbog zdravstvenog stanje nije bio u stanju da ide.

Lideru SPS-a se tokom dana naglo pogoršalo zdravstveno stanje i primljen je na Odeljenje za pulmologiju.

Ključna su naredna 72 časa, rekao je dr Spasoje Popević, koji je jedan od lekara koji se bore za život Ivice Dačića. – Na respiratoru je, ima obostranu upalu pluća i dobija sve što treba od lekova. Borimo se za njegov život i naredna 72 sata su ključna – naveo je dr Spasoje Popević.

Predsednik SPS Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova u teškom je zdravstvenom stanju, smešten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate, javio je i portal 24sedam.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.

Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.

Odlično obavešteni izvori Informera kažu da je ministru policije kontstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u poslednjih nekoliko sati.

(Fonet/ 24sedam)