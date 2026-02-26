Fond PIO: Isplata februarskih penzija počinje 3. marta

Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje februarske penzije prvo će biti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji penzije primaju preko tekućih računa a čekovi će početi da im pristižu 3. marta.

Dan kasnije, 4. marta počeće isplata za samostalce koji primanja dobijaju na kućne adrese i na šalterima pošta Isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, bez obzira za koji način primanja penzija su se opredelili, počeće 5. marta.

Poslednji će primanja dobiti penzioneri iz kategorije zaposlenih pa će onima kojima penzije dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na poštanskim šalterima novac početi da pristiže 9. marta a ostalima 10. marta.

(Pančevac)