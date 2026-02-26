Ješić: Zaštitna arheološka istraživanja Južnog Banata

U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu održana je promocija publikacije koja predstavlja rezultate zaštitnih arheoloških istraživanja sprovedenih 2019. godine na trasi magistralnog gasovoda na teritoriji grada Pančeva i opština Kovin i Opovo.

Prisutnima se obratio Darko Ješić, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za kulturu i omladinu, ističući značaj ovog izdanja kao pisanog traga jednog od najznačajnijih arheoloških otkrića u poslednjih nekoliko decenija. „Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u svoje ime i u ime Grada Pančeva. Brojni investicioni projekti u oblasti energetike na teritoriji Južnog Banata zahtevali su veliko angažovanje arheologa, a rezultati tih istraživanja danas su sabrani u ovom zborniku radova“, istakao je Ješić.

On je naglasio da su zaštitna arheološka istraživanja dala značajne podatke o naseljavanju i kretanju stanovništva na prostoru Južnog Banata, od praistorije, preko antike i srednjeg veka, do turskog perioda.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели narodnimuzejsrbije (@narodnimuzejsrbije)

„Najznačajnije otkriće sa ovih iskopavanja svakako je ostava zlatnog nakita sa lokaliteta Grmušina Kosa kod Skorenovca, iz perioda srednjeg bronzanog doba, što predstavlja izuzetno redak i dragocen nalaz. Verujemo da će ova monografija, svojim sadržajem, ilustracijama, kartama i fotografijama, doprineti podizanju svesti o važnosti sistematskih istraživanja i biti osnov za dalju promociju i pravnu zaštitu arheoloških lokaliteta na teritoriji Pančeva, Opova i Kovina“, poručio je Ješić. Na promociji je govorila i Bojana Borić Brešković, direktor Narodni muzej Srbije,

Milica Minić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, kao i recenzenti publikacije, a zaključno obraćanje imala je Maja Živković, arheolog i rukovodilac iskopavanja.

Ovom promocijom još jednom je potvrđena važnost institucionalne saradnje u očuvanju kulturnog nasleđa i uloga lokalne samouprave u podršci naučnim istraživanjima i zaštiti arheoloških lokaliteta.

(Pančevac)