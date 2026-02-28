Dom zdravlja Opovo: Broj obolelih od gripa u blagom padu

Broj obolelih od gripa je u blagom padu, a prema podacima Doma zdravlja Opovo, situacija se postepeno stabilizuje. Ipak, lekari upozoravaju da sezona respiratornih infekcija još uvek traje.

U Domu zdravlja Opovo polako jenjava sezona gripa, kaže doktorka Ljiljana Gvozdenović, zamenik direktora za medicinska pitanja u ovoj zdravstvenoj ustnovi.

Promenljivo vreme, smene kiše, vetra i naglih temperaturnih oscilacija, dodatno opterećuju hronične bolesnike. Posebno su osetljivi srčani i plućni pacijenti, kao i starije osobe.Zbog učestalih promena vremena, sve je više pacijenata koji se javljaju zbog povišenog krvnog pritiska, malaksalosti i pogoršanja simptoma osnovnih bolesti.

U Domu zdravlja Opovo podsećaju da je za sve pacijente sa izraženim simptomima važno da se najpre jave izabranom lekaru, kako bi se sprečile komplikacije i dalje širenje infekcija. Takođe je važno ističke doktorka Ljiljana Gvozdenović da se redovno provera i krvna slika.

Lekari savetuju da se prostorije redovno provetravaju, a organizam jača pravilnom ishranom, unosom dovoljno tečnosti i sna.

(RTV Pančevo)