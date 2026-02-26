IZAŠAO „PANČEVAC”: Idemo do najbliže trafike!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 27. februara je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: drugi nastavak feljtona – kako su se školovale Pančevke pre 70 godina; počinje sezona cvetanja drveća, alergični na polen treba da se pripaze; med, pčele i mi – šta nas povezuje; u Ivanovu multikulturalnost na delu…

„Pančevac” piše o manifestaciji „Slaninijada”, od „S” do „a”, o tome šta čeka vojne obveznike prema novim propisima… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Tema za razmišljanje je zašto mladi poslednjih godina odlažu odluku o roditeljstvu. Lepo je videti, makar u Gradskom parku: ona divna, nikad lepša, u beloj venčanici, on srećan i nasmejan, u najboljem odelu. Ipak, sve ređe možemo tome da prisustvujemo. Mnogo je više razvoda nego sklapanja brakova. Potpisnik teksta se u to uverio razgovarajući sa školskim drugaricama i drugovima na susretu generacije – pričamo o rođenima 1971. Devetoro od desetoro je razvedeno!

Istovremeno, svi imaju decu u „godinama za brak”, dvadeset dve plus, a niko nije venčan?!

