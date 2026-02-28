Horoskop za 28. februar za sve znake zodijaka: Evo šta nam savetuju za posao, ljubav i zdravlje

Detaljan red vožnje i ruta gradske linije 4
12:00
28.02.2026
Ovan
Posao: Nešto što ste pokušali da zatvorite može vam se vratiti nazad kroz poruku ili komentar nadređenog. Možete osetiti blagu iritaciju jer morate da objašnjavate već rečeno.
Ljubav: Partner može reagovati osetljivije na vašu reč nego što očekujete. Slobodni mogu dobiti signal, ali ne jasan odgovor od nekog.
Zdravlje: Nervoza u stomaku.
Bik
Posao: Razgovor o novcu ili dogovoru može biti ozbiljniji nego što ste planirali. Nekood saradnika može tražiti preciznije uslove.
Ljubav: Emotivna poruka osobe iz prošlosti budi sećanja. Partner traži konkretnost, ne samo emociju.
Zdravlje: Umor.
Blizanci
Posao: Tema vrednosti vašeg rada dolazi kroz indirektan komentar. Moguće je da shvatite da ste potcenjeni.
Ljubav: Dopisivanje dobija dublji ton, ali ostaje neizvesnost u vazduhu.
Zdravlje: Mentalna napetost.
Rak
Posao: Emotivno možete da odreagujete na poslovnu situaciju i možete preuveličati nečiji komentar. Važno je da sačekate par sekundi pre reakcije.
Ljubav: Slobodni iako ćete biti primećeni, možete osećati dozu nesigurnosti.
Zdravlje: Promene raspoloženja.
Lav
Posao: Nešto možete da radite iza kulisa i ne želeti da to bude javno. Dobar je trenutak da završite započete obaveze bez pompe.
Ljubav: Razmišljate o osobi koja vas je ranije povredila. Jedna poruka može vam probuditi staru emociju.
Zdravlje: Pad energije.
Devica
Posao: Ideja prijatelja ili kolege može vam zvučati primamljivo, ali traži realnu procenu. Ne ulazite u neka obećanja bez svih detalja.
Ljubav: Slobodni će imati potencijal za flert, ali druga strana može da šalje pomešane signale.
Zdravlje: odite računa o ishrani.
Vaga
Posao: Razgovor sa nadređenima može nositi ozbiljan ton. Možete dobiti zadatak koji zahteva više odgovornosti.
Ljubav: Partner traži iskrenost,a ne diplomatičnost. Slobodne Vage mogu da osećaju blagu neodlučnost u vezi nove simpatije.
Zdravlje: Napetost u vratu.
Škorpija
Posao: Plan o promeni pravca dobija realan okvir. Shvatićete šta je izvodljivo, a šta nije.
Ljubav: Slobodni mogu da razmišljaju da li da se jave prvi osobi koja im jako privlači pažnju.
Zdravlje: Pritisak i napetost.
Strelac
Posao: Tema duga ili zajedničkog novca zahteva precizan odgovor. Nije dan za rizike.
Ljubav: Emocije su vam jake, ali druga strana može delovati rezervisano.
Zdravlje: Umor.
Jarac
Posao: Partner ili saradnik može tražiti jasnije uslove. Razgovor može biti direktniji nego što vam prija.
Ljubav: Otvara se tema poverenja kod zauzetih Jarčeva.
Zdravlje: Napet donji deo leđa.
Vodolija
Posao: Sitne greške u organizaciji mogu postati vidljive. Dobar je trenutak za korekciju, ne za impulsivne reakcije.
Ljubav: Partner može da reaguje na sitnice. Slobodni imaju kontakt, ali bez jasnog pravca.
Zdravlje: Nervna napetost.
Ribe
Posao: Neka kreativna ideja dobija realan okvir – sada vidite šta je moguće sprovesti.
Ljubav: Slobodni mogu da osećaju nostalgiju za nekim iz ljubavne prolosti.
Zdravlje: Jačajte imunitet.