Horoskop za 28. februar za sve znake zodijaka: Evo šta nam savetuju za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Nešto što ste pokušali da zatvorite može vam se vratiti nazad kroz poruku ili komentar nadređenog. Možete osetiti blagu iritaciju jer morate da objašnjavate već rečeno.

Ljubav: Partner može reagovati osetljivije na vašu reč nego što očekujete. Slobodni mogu dobiti signal, ali ne jasan odgovor od nekog.

Zdravlje: Nervoza u stomaku.

Bik

Posao: Razgovor o novcu ili dogovoru može biti ozbiljniji nego što ste planirali. Nekood saradnika može tražiti preciznije uslove.

Ljubav: Emotivna poruka osobe iz prošlosti budi sećanja. Partner traži konkretnost, ne samo emociju.

Zdravlje: Umor.

Blizanci

Posao: Tema vrednosti vašeg rada dolazi kroz indirektan komentar. Moguće je da shvatite da ste potcenjeni.

Ljubav: Dopisivanje dobija dublji ton, ali ostaje neizvesnost u vazduhu.

Zdravlje: Mentalna napetost.

Rak

Posao: Emotivno možete da odreagujete na poslovnu situaciju i možete preuveličati nečiji komentar. Važno je da sačekate par sekundi pre reakcije.

Ljubav: Slobodni iako ćete biti primećeni, možete osećati dozu nesigurnosti.

Zdravlje: Promene raspoloženja.

Lav

Posao: Nešto možete da radite iza kulisa i ne želeti da to bude javno. Dobar je trenutak da završite započete obaveze bez pompe.

Ljubav: Razmišljate o osobi koja vas je ranije povredila. Jedna poruka može vam probuditi staru emociju.

Zdravlje: Pad energije.

Devica

Posao: Ideja prijatelja ili kolege može vam zvučati primamljivo, ali traži realnu procenu. Ne ulazite u neka obećanja bez svih detalja.

Ljubav: Slobodni će imati potencijal za flert, ali druga strana može da šalje pomešane signale.

Zdravlje: odite računa o ishrani.

Vaga

Posao: Razgovor sa nadređenima može nositi ozbiljan ton. Možete dobiti zadatak koji zahteva više odgovornosti.

Ljubav: Partner traži iskrenost,a ne diplomatičnost. Slobodne Vage mogu da osećaju blagu neodlučnost u vezi nove simpatije.

Zdravlje: Napetost u vratu.

Škorpija

Posao: Plan o promeni pravca dobija realan okvir. Shvatićete šta je izvodljivo, a šta nije.

Ljubav: Slobodni mogu da razmišljaju da li da se jave prvi osobi koja im jako privlači pažnju.

Zdravlje: Pritisak i napetost.

Strelac

Posao: Tema duga ili zajedničkog novca zahteva precizan odgovor. Nije dan za rizike.

Ljubav: Emocije su vam jake, ali druga strana može delovati rezervisano.

Zdravlje: Umor.

Jarac

Posao: Partner ili saradnik može tražiti jasnije uslove. Razgovor može biti direktniji nego što vam prija.

Ljubav: Otvara se tema poverenja kod zauzetih Jarčeva.

Zdravlje: Napet donji deo leđa.

Vodolija

Posao: Sitne greške u organizaciji mogu postati vidljive. Dobar je trenutak za korekciju, ne za impulsivne reakcije.

Ljubav: Partner može da reaguje na sitnice. Slobodni imaju kontakt, ali bez jasnog pravca.

Zdravlje: Nervna napetost.

Ribe

Posao: Neka kreativna ideja dobija realan okvir – sada vidite šta je moguće sprovesti.

Ljubav: Slobodni mogu da osećaju nostalgiju za nekim iz ljubavne prolosti.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

(astroputnik)