Veštačka inteligencija privukla mlade

U Domu omladine u Vršcu održano je predavanje posvećeno veštačkoj inteligenciji, koje je privuklo brojne učenike i druge zainteresovane građane.

Prisutni su imali priliku da saznaju šta je veštačka inteligencija, na kojim principima funkcioniše, gde se danas najčešće primenjuje, kao i koje su njene prednosti u savremenom društvu.

Poseban akcenat stavljen je na odgovornu i pravilnu upotrebu AI alata u obrazovanju. Govorilo se o tome kako veštačka inteligencija može biti podrška u učenju i nastavi, ali i o potencijalnim rizicima, izazovima i etičkim pitanjima koja prate njenu sve širu primenu.

(Pančevac)