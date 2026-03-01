„Mart – mesec srpskog jezika“ okuplja škole i ustanove Južnog Banata

Podružnica Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u Kovinu, zajedno sa školama i ustanovama iz Vršca, Bele Crkve i Plandišta, organizuje tradicionalnu manifestaciju „Mart – mesec srpskog jezika“, posvećenu negovanju maternjeg jezika, književnosti i kulture izražavanja.

Program započinje literarnim konkursom pod nazivom „Srpski jezik ima samo nas“, namenjenim učenicima osnovnih i srednjih škola. Učesnici mogu slati svoje pesme, kratke priče ili eseje do 15. marta, čime dobijaju priliku da iskažu kreativnost i ljubav prema jeziku kroz pisanu reč.

Tokom meseca planiran je niz sadržaja koji će obogatiti kulturni život zajednice. Već 5. marta u Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin biće održano predavanje i promocija projekta „Kovinski govor između istorije i sećanja“, autora profesora Dejana Kreculja, povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika.

U nastavku manifestacije sledi radionica „Leksički mostovi“, koju će voditi Dušan Simić sa stručnim saradnicima Ustanove „Lasta“, zatim dramska radionica „Iz lika u lice“ u pripremi profesorke Maše Vuletić i pozorišnog reditelja Jovana Grujića. Posebnu pažnju privući će i učenički program „Reci to na našem jeziku“, u kojem će učestvovati osnovne škole iz Bavaništa i Kovina, kao i „Jezička kvizalica“, kviz znanja koji će biti održan u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu.

Organizatori ističu da je cilj ove tradicionalne manifestacije podsticanje kreativnosti mladih, očuvanje jezičke baštine i promocija knjige i čitanja, uz poruku da je srpski jezik temelj identiteta i kulturnog nasleđa koje treba negovati i prenositi budućim generacijama.

(Rtv.rs)