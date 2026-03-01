Poljoprivredna škola „Vršac“ šampion regionalnog takmičenja u futsalu!
Na regionalnom takmičenju u futsalu, održanom u hali Millennium u Vršcu, ekipa Poljoprivredna škola „Vršac“ osvojila je 1. mesto sa dve ubedljive pobede.
Sjajne devojke slavile su protiv Belocrkvanske gimnazije rezultatom 14:1, kao i protiv Pančevačke srednje medicinske škole sa impresivnih 13:1, čime su obezbedile plasman na Pokrajinsko takmičenje.
Bravo za šampionke:
AnaMarija Caran
Aleksandra Caran
Valentina Serdinac
Nikolajevic Helena
Rac Helena
Jovanov Slavica
Ristić Aleksandra
Starc Selena
Čestitamo ekipi na izuzetnom uspehu i želimo mnogo sreće u nastavku takmičenja!