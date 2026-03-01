Sportska dešavanja Južni Banat

Poljoprivredna škola „Vršac“ šampion regionalnog takmičenja u futsalu!

13:00

01.03.2026

Foto: Poljoprivredna škola Vršac

Na regionalnom takmičenju u futsalu, održanom u hali Millennium u Vršcu, ekipa Poljoprivredna škola „Vršac“ osvojila je 1. mesto sa dve ubedljive pobede.

Sjajne devojke slavile su protiv Belocrkvanske gimnazije rezultatom 14:1, kao i protiv Pančevačke srednje medicinske škole sa impresivnih 13:1, čime su obezbedile plasman na Pokrajinsko takmičenje.

 

Bravo za šampionke:

AnaMarija Caran
Aleksandra Caran
Valentina Serdinac
Nikolajevic Helena
Rac Helena
Jovanov Slavica
Ristić Aleksandra
Starc Selena

Čestitamo ekipi na izuzetnom uspehu i želimo mnogo sreće u nastavku takmičenja!

