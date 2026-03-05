Južni Banat

Osmomartovski bazar u Vršcu od 6. do 8. marta na Trgu Svetog Teodora Vršačkog

13:00

05.03.2026

Plakat

Povodom Međunarodnog dana žena, u Vršcu će od 6. do 8. marta biti održan Osmomartovski bazar na Trgu Svetog Teodora Vršačkog. Ova tradicionalna manifestacija okupiće brojne izlagače koji će sugrađanima ponuditi raznovrsne prigodne poklone, rukotvorine, cveće, dekoracije i unikatne proizvode, idealne za obeležavanje 8. marta.

Posetioci će imati priliku da uživaju u prazničnoj atmosferi, bogatoj ponudi i šarenilu štandova, kao i da pronađu savršen znak pažnje za svoje majke, bake, supruge, sestre, koleginice i prijateljice. Bazar predstavlja priliku da se podrže lokalni proizvođači i kreativci, ali i da se u centru grada oseti duh proleća i prazničnog raspoloženja.

Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Vršca da posete bazar, uživaju u prijatnoj atmosferi i zajedno proslave Dan žena uz cveće, osmehe i lepe trenutke u srcu grada.

