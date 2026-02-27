Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Festival mladih vina u Gudurici u nedelju
27.02.2026
Nekoliko minuta posle ponoći krenuo je prvi teretni voz kompanije „MAV Rejlturs“ na novoj pruzi Budimpešta – Beograd, potvrdio je u objavi na svom Fejsbuk profilu Žolt Heđi, generalni direktor mađarskih želežnica (MAV grupa).
Svakodnevnim teretnim saobraćajem testiramo obnovljenu prugu broj 150 u realnim uslovima, pre nego što se putnički saobraćaj vrati na nju, napisao je Heđi.
Naveo je da su sva merenja i testovi pokazali da pruga ispunjava sve infrastrukturne i bezbednosne uslove za saobraćaj teretnih vozova.
Kako je naglasio, renoviranje pruge 150 je najveća železnička investicija u Mađarskoj poslednjih godina.
„Umesto stare, jednokolosečne pruge koja je bila u lošem stanju, izgrađena je dvokolosečna pruga za brzine do 160 kilometara na čas sa najmodernijim objektima za putnike“, naveo Heđi.
Generalni direktor MAV grupe pozvao je građane na oprez i poštovanje propisa prilikom prilaska pruzi jer železničkog saobraćaja dugo nije bilo na tom putnom pravcu.
(RTS)