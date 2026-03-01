Humanitarno pesničko veče u znaku ljubavi i tradicije

U saradnji NIU „Libertatea“ i Kulturnog centra Vršac održano je pesničko veče humanitarnog karaktera, posvećeno ljubavi prema pisanoj reči, umetnosti i zajedništvu.

U saradnji NIU „Libertatea“ i Kulturnog centra Vršac održano je pesničko veče humanitarnog karaktera, posvećeno ljubavi prema pisanoj reči, umetnosti i zajedništvu.

U toploj i emotivnoj atmosferi, uz stihove koji slave ljubav, tradiciju i snagu izgovorene reči, obeležen je dan kada rumunski narod proslavlja „Dragobete“ – praznik ljubavi, buđenja prirode i nade. Ovaj poseban dan, duboko ukorenjen u rumunskoj tradiciji, simbolizuje radost, mladost i obnovu života, a upravo takva energija ispunila je i ovo veče poezije.

Program je okupio ljubitelje književnosti, poštovaoce kulture i sve one koji veruju da umetnost ima moć da povezuje ljude i inspiriše promene. Pesnici i učesnici svojim stihovima podsetili su prisutne na lepotu jezika, značaj očuvanja tradicije i važnost negovanja kulture dijaloga i empatije.

Pored umetničkog segmenta, događaj je imao i snažnu humanitarnu poruku. Tokom večeri pružena je podrška Dariji Vezok na njenom putu ka ozdravljenju, čime je još jednom potvrđeno da kultura i humanost idu ruku pod ruku.

Ovo veče ostalo je upamćeno kao spoj poezije, solidarnosti i iskrene ljudske topline – dokaz da reči imaju snagu da pokrenu, povežu i daju nadu.

(Vršaconline)