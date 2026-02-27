Sport Južni Banat

Lara Lazić osvojila treće mesto na Otvorenom prvenstvu Beograda u tenisu

18:00

27.02.2026

Foto: OŠ Prvi maj Vladimirovac

Otvoreno prvenstvo Beograda u tenisu za dečake i devojčice do 14 godina (III kategorija) održano je od 21. do 23. februara 2026. godine u Beogradu.

Lara Lazić, učenica OŠ  „Prvi maj“ Vladimirovac,  ostvarila je značajan uspeh osvajanjem trećeg mesta na Otvorenom prvenstvu Beograda.

(Pančevac)

