Lara Lazić osvojila treće mesto na Otvorenom prvenstvu Beograda u tenisu

Otvoreno prvenstvo Beograda u tenisu za dečake i devojčice do 14 godina (III kategorija) održano je od 21. do 23. februara 2026. godine u Beogradu.
Lara Lazić, učenica OŠ „Prvi maj“ Vladimirovac, ostvarila je značajan uspeh osvajanjem trećeg mesta na Otvorenom prvenstvu Beograda.
(Pančevac)
AUD
70.84 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
72.66 RSD
CHF
128.64 RSD
EUR
117.41 RSD
GBP
134.66 RSD
SEK
11.01 RSD
USD
99.33 RSD
U Domu omladine u Vršcu održano je predavanje posvećeno veštačkoj inteligenciji. Sebastian Branković, master informatike, kroz interaktivnu komunikaciju sa publikom približio je ovu aktuelnu temu svima prisutnima, podstičući ih na razmišljanje o ulozi tehnologije u svakodnevnom životu i obrazovanju.
