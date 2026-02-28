Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas, tokom Konferencije o podršci države majkama i deci posle razvoda „Nijedna mama nije sama“, da je do sada 642 dece dobilo alimentaciju iz Alimentacionog fonda u iznosu od oko 21 miliona dinara.

Žarić Kovačević je tokom panel diskusije „Žene više ne zavise od bilo čije dobre volje“, koja je održana u okviru konferencije, istakla da je Zakon o Alimentacionom fondu veoma brzo dao pozitivne efekte.

– Zakon o Alimentacionom fondu je zakon koji je najviše počeo da se primenjuje i zakon koji je najviše dao pozitivne efekte, upravo onako kako smo i želeli, a to je da alimentacija stigne do svakog deteta u Srbiji. Mogu da kažem da presek od jutros koji smo imali u Ministarstvu pokazuje da je 642 dece dobilo alimentaciju iz Alimentacionog fonda u iznosu od, čini mi se, 21 miliona dinara i to za period od avgusta 2025. godine do danas, rekla je ministarka.

Ona je dodala da je važno da postoji kontinuitet podrške deci i majkama koje više ne moraju da zavise od dobre volje pojedinca.

U panel diskusiji „Žene više ne zavise od bilo čije dobre volje“ su, pored ministarke, učestovovale i Slavica Đukić Dejanović, Jelena Trivan, Goca Tržan i Divna Milovanović.

(Tanjug.rs)