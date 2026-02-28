Ministarstvo uvelo izmene: Poljoprivrednici moraju da opravdaju dobijeni iznos podsticaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je donet Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji kojim se precizno uređuje pravdanje podsticaja po hektaru.

Ministarstvo poljoprivrede podseća da osnovni podsticaj ostaje 18.000 dinara po hektaru.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je da novac koji država daje za podsticaje treba da bude direktno usmeren u poljoprivrednu proizvodnju.

„Naš cilj je da sredstva stignu do ljudi koji rade i proizvode, i da svaki dinar državne podrške bude uložen u setvu i unapređenje biljne proizvodnje, uz sprečavanje svake moguće zloupotrebe“, poručio je Glamočić.

Sredstva će biti isplaćivana direktno na račune poljoprivrednika, ali uz obavezu da se u celosti opravdaju računima za repromaterijal nakon isplate.

Kako je istaknuto, korisnici podsticaja dužni su da primljeni iznos pokriju računima za nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Prihvatljivi su računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a isplaćeni podsticaj potrebno je opravdati najkasnije do 31. jula 2026. godine.

Elektronske fakture moraju biti u XML formatu, a fiskalni računi moraju sadržati broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) ili JMBG (ako je reč o fizičkom licu) ili Matični broj (ukoliko je u pitanju pravno lice).

Za ovu godinu prihvatljivo je i unošenje PFR broja sa računa, dodaje se u saopštenju.

Ukoliko korisnik ne opravda celokupan iznos, dužan je da srazmerni deo sredstava vrati, u skladu sa zakonom.

Javni poziv za podsticaje po hektaru biće raspisan u ponedeljak, 2. marta, a isplata će se vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva.

To znači da će se sredstva isplaćivati već tokom trajanja javnog poziva, koji će biti otvoren mesec dana, i da poljoprivrednici neće čekati završetak javnog poziva da bi dobili novac.

Pravilnik će biti objavljen u današnjem izdanju Službenog glasnika, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Kako je navedeno, pravilnik će biti dostupan i na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Una)