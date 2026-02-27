Južni Banat

Crepaja: Posađeno 100 sadnica belih topola

15:53

27.02.2026

Foto: Stari vinogradi Crepaja

Danas je posađeno 100 sadnica belih topola na obodima Starih vinograda, koje je  udruženju Stari vinogradi Crepaja donirala Vojvodinašume.
Deo sadnica članovi su zasadili na obodima svojih parcela, dok je deo posađen na parceli AP Vojvodine.
Apeluje se na sve da ne pale trsku i nisko rastinje, kako bi se sadnice sačuvale i uspešno primile.

(Pančevac)

