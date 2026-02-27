Crepaja: Posađeno 100 sadnica belih topola

Danas je posađeno 100 sadnica belih topola na obodima Starih vinograda, koje je udruženju Stari vinogradi Crepaja donirala Vojvodinašume.

Deo sadnica članovi su zasadili na obodima svojih parcela, dok je deo posađen na parceli AP Vojvodine.

Apeluje se na sve da ne pale trsku i nisko rastinje, kako bi se sadnice sačuvale i uspešno primile.

(Pančevac)